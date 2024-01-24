跨境理財通優化措施下月26日生效　產品範圍擴大至中高風險基金

人民銀行與香港金管局決定推出6項措施，概括為三聯通、三便利。當中推動內地債券成為國際市場普遍接納的擔保品，以及跨境理財通優化措施，均將於2月26日生效。

跨境理財通優化措施包括提高個人投資者額度至300萬元人民幣，優化投資者准入條件，優化宣傳銷售安排，擴大合資格投資產品範圍，並允許合資格持牌法團參與 。

擴大後的產品範圍，包括在香港註冊成立並獲證監會認可，主要投資大中華股票，並被評定為「非複雜」基金，以及低風險至「中高」風險及「非複雜」基金，但不包括高收益債券及單一新興市場股票基金。原有產品範圍為，在香港註冊成立並獲證監會認可，低風險至「中」風險及「非複雜」基金。

證監會投資產品部高級總監李子麒表示，目前銀行渠道合乎資格的產品少於200隻，相機整體基金數量為700隻，而擴大範圍之後，會包括90隻投資大中華基金不受風險限制，其餘為低至中高風險基金，故料合乎資格基金數目不會多於700隻。

持牌法團准入要求方面，需要獲發牌從事第一類受規管活動，繳足股本及股東資金不少於1億港元，至少3年銷售基金或債券經驗，以及在過往3年內任何12月期間，交易總額不少於5億港元，完善監控系統，以及與一家或多家合資格內地券商建立合作安排。