恒指午後升逾200點重上萬六　中字頭股揚　蔚小理下挫｜持續更新

美股周三個別發展，道指反覆倒跌109點，低見37795點，標指再創即市及收市新高，納指升勢明顯。另外，人民銀行預告降準，宣布將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1萬億元人民幣。



【13：09】恒指升248點

恒生指數午後升248點，報16148點，重上16000點關口。科指升0.71%，報3304點。

【12：00】恒指升223點

恒生指數半日升223點，報16122點，重上16000點關口，半日成交增至699億元。科指升0.7%，報3302點。

騰訊 （0700） 升近3%，美團 （3690） 跌0.4%，阿里巴巴（9988）升0.76%。

「中字頭」股造好，三桶油升3%至5%，三大中資電訊股升2%至4%，蔚小理則逆市下跌逾1%至5%。

【10：13】恒指升101點

恒指升101點，開報16000點。科指跌0.56%，報3262點。

阿里巴巴（9988）升0.28%，騰訊（0700）升近1%，美團（3690）跌逾2%。中石油 （0857） 升近5%，中石化 （0386）升逾3%。

【10：01】恒指升64點

恒指升64點，開報15964點。科指跌1.06%，報3246點。

阿里巴巴（9988）升0.21%，騰訊（0700）升近1%，美團（3690）跌近3%。

中石油 （0857） 升4%，中石化 （0386）升逾2%，聯通 （0762）升逾3%，中電信 （0728） 升逾2%，中交建 （1800） 升近5%。

【09：20】恒指高開90點

恒指高開90點，開報15989點，成交26.3億元，科指升0.03%，報3282點。

阿里巴巴（9988）升0.55%，騰訊（0700）升逾1%，百度（9888）升逾2%。

新能源汽車股急挫，蔚來（9866）跌近5%，理想汽車（2015）跌逾3%，小鵬（9868）跌逾4%。