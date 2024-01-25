換新鈔2024｜三大發鈔銀行今起換鈔　中銀稱備貨充裕無需領籌

農曆新年將至，三間發鈔銀行滙豐、中銀香港及渣打今日起至2月9日，可兌換新鈔及「迎新鈔」，今日起一連三天會提早1小時，於早上8時營業。



中銀香港及渣打網上預約名額已滿

中銀香港表示，今天為兌換新鈔首日，早上有不少市民到本行分行兌換新鈔及「迎新鈔」，整體運作暢順。除手機銀行外，該行今年新增網頁預約新鈔服務，網上預約名額較去年增加一倍，由於市民反應熱烈，預約名額已全滿。

中銀香港分行設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務，提供總值港幣3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張港幣20元及20張港幣50元新鈔。該行指出，分行同時備有充裕「迎新鈔」，市民無須領籌也可兌換。

派發電子利是按年增逾兩成

隨著電子支付愈趨普及，市民亦喜愛派發電子利是，2023年新春期間，中銀香港客戶透過BoC Pay及手機銀行派發電子利是的總金額按年增長逾兩成，總筆數更按年增長逾四成。該行今年將繼續在BoC Pay及手機銀行提供「Phone利是」服務，鼓勵客戶以更便捷環保的方式派利是。

另外，渣打香港網上預訂新鈔反應熱烈，新鈔預訂名額已滿，市民仍可於網上預訂「迎新鈔」，於今日起在分行兌換。渣打香港全線分行首三天，會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而在上午8時至9時期間，全線分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。