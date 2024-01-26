恒指早段偏軟　美團跌逾2%　藥明生物逆市升5%｜持續更新

美股周四造好，道指收市反覆漲逾200點，標指連漲第6個交易日，也是連續5度創歷史收市新高。Tesla（美：TSLA）預警今年付運增長放緩，股價急滑12.1%。



【10：32】恒指偏軟

恒指跌10點，開報16201點。科指跌1.5%，報3261點。

阿里巴巴（9988）跌近2%，騰訊（0700）跌近1%，美團（3690）跌逾2%。

聯想 （0992）跌近8%，一度低見8.91元。藥明生物（2269）逆市升近6%，報31.7元。

【09：50】恒指偏軟

恒指跌26點，開報16185點。科指跌1.8%，報3251點。

聯想 （0992）跌近11%，低見9.16元。藥明生物（2269）逆市升5%，報31.5元。

【09：20】恒指低開

恒指低開53點，開報16158點，成交36億元。科指跌0.8%，報3284點。

阿里巴巴（9988）跌逾1%，騰訊（0700）跌近1%，百度（9888）、美團（3690）跌逾1%。

理想汽車（2015）跌近2%，小鵬（9868）、蔚來（9866）跌近1%。

另外，藥明生物（2269）逆市升近5%，報31.45元。