恒指萬六點不保　藥明系急挫兩成　成表現最曳藍籌｜持續更新

美股周四造好，道指收市反覆漲逾200點，標指連漲第6個交易日，也是連續5度創歷史收市新高。Tesla（美：TSLA）預警今年付運增長放緩，股價急滑12.1%。



【15：05】恒指萬六點不保

恒指萬六點不保，跌212點，報15999點，科指跌113點或3.4%，報3197點。

藥明康德（2359）、藥明生物（2269）有傳遭內地「中歐醫療健康混合基金」減倉，及遭美國認為威脅國家安全，美國或擬議法案，分別急挫22.3%及22%，成表現最曳兩大藍籌。

【13：59】恒指跌49點

恒指跌49點，報16162點，科指跌2.03%，報3243點。

阿里巴巴 （9988）跌逾2% ，美團 （3690）跌近2% ，小米 （1810） 跌3%，騰訊 （0700） 跌逾1%。中海油 （0883） 逆市升逾2%

【13：07】恒指跌154點

恒指午後初段跌154點，報16057點，科指跌2.62%，報3223點。

美團 （3690）跌近3%，小米 （1810） 跌逾3%，藥明生物 （2269） 升逾5%，聯想 （0992） 跌近8%。

【12：00】恒指半日跌151點

恒指半日跌151點，報16059點，成交564.9億元。科指跌2.7%，報3222點。

美團 （3690） 、小米 （1810） 跌逾3%，藥明生物 （2269） 升近6%，聯想 （0992） 跌逾8%。

【10：32】恒指偏軟

恒指跌10點，開報16201點。科指跌1.5%，報3261點。

阿里巴巴（9988）跌近2%，騰訊（0700）跌近1%，美團（3690）跌逾2%。

聯想 （0992）跌近8%，一度低見8.91元。藥明生物（2269）逆市升近6%，報31.7元。

【09：50】恒指偏軟

恒指跌26點，開報16185點。科指跌1.8%，報3251點。

聯想 （0992）跌近11%，低見9.16元。藥明生物（2269）逆市升5%，報31.5元。

【09：20】恒指低開

恒指低開53點，開報16158點，成交36億元。科指跌0.8%，報3284點。

阿里巴巴（9988）跌逾1%，騰訊（0700）跌近1%，百度（9888）、美團（3690）跌逾1%。

理想汽車（2015）跌近2%，小鵬（9868）、蔚來（9866）跌近1%。

另外，藥明生物（2269）逆市升近5%，報31.45元。