國泰林紹波料去年盈利至少達86億元　明言非常重視大灣區市場

國泰航空（0293）行政總裁林紹波接受內媒訪問時表示，國泰對大灣區的內地市場非常重視，「植根香港，背靠祖國，聯接世界」定位是國泰獨特地位，只有國泰可以符合。



林紹波稱，內地「重中之重」是大灣區九大內地城市的發展，目前每4個乘坐香港快運的旅客，就有一位是來自大灣區內地城市。國泰在內地市場投入很大，航班逐漸恢復，現在每周已經重建到180對航班往返香港和內地，有17個航點。其中每天有兩班航班從廣州到香港，希望未來在班次上可以再增加。

他認為，大灣區市場需求潛力巨大，也有不同的細分領域，國泰可以分到應有的份額。疫情後，國泰為未來做了清晰定位，就是「植根香港，背靠祖國，聯接世界」，這個定位是國泰獨特的地位，因為無論內地還是國際的航空公司，都不符合這個定位，只有國泰可以符合，亦是國泰的優勢。

去年上半年國泰賺約43億元。（資料圖片／余俊亮攝）

對於2023年全年的業績，林紹波表示，3月份公布2023年全年財務狀況，目前不方便透露，但去年上半年，國泰賺約43億元，去年底也說過下半年的表現不會比上半年差，所以2023年盈利至少是43億的兩倍，起碼是86億元。對於這個成績，他個人非常滿意。

人手方面，林紹波指出，2023年和2024年是重建中非常重要的兩年，其中最重要的是人手，今年預計集團整體的人力還會再淨增5,000人，希望來自內地的機組人員在明年可以達到1,500人左右。