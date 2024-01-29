百度推動AI業務變現能力　料成未來業績增長點｜伍禮賢

30隻科指成份股中，在2023年逆市明顯走強的理想汽車-W（2015）、小鵬汽車-W（9868）及 網易-S（9999）的股價近期沽壓仍大，至於去年先升後回，「埋單」計仍有升幅的百度集團-SW（9888），日前受其AI產品擬被內地軍使用後，觸發港美股價回調。不過公司作出澄出後，市場正逐漸重回其基本面邏輯。

百度早前已澄清跟內地軍方相關研究實驗室沒有合作關係，這降低市場對公司有機會被美國制裁的憂慮，另外公司亦重申文心一言是面向公眾開放，百度與論文作者或所屬機構亦沒有合作，沒有為相關論文作者提供任何客製化服務。上述事件使股價被拋售後，百度對於長線投資而言，或已初步表現吸引力。事實上，投資者應該都有留意到百度的核心業務之一是人工智能（AI），但從AI投入到如何實現變現，則未必均有了解。

其實，百度人工智能實現變現的催化劑，可以反映在人工智能對其產品、廣告及雲端運算等業務貢獻。自從百度於去年3月推出其AI模型Ernie Bot後，最新的AI模型Ernie 4.0已經具備理解、推理、記憶和生成的能力，Ernie機器人目前擁有1億用戶。而百度未來將可將相關技術融入其搜尋引擎、地圖和雲端硬盤服務，以及其針對企業客戶的商業智慧產品。預期未來，生成式AI和大語言模型在各個行業都展現出巨大的變革力量，為公司帶來較大的市場機會。

百度的Ernie機器人目前擁有1億用戶。REUTERS/Florence Lo/File Photo（Reuters）

目前百度提供的AI服務，更重在為客戶提升更好的體驗感。這個過程需要透過例子來闡述說明。例如，透過AI技術識別物體和場景，又或者透過文心一言的作畫，幫助客戶生成產品圖片；識別身份證及銀行卡，提升網路平台支付體驗；透過識別文字及地址，當寄件人透過快遞公司上傳訂單截圖時，一鍵錄入收/寄件者訊息，自動進行地址補全，加快落單時間；透過Ernie的AI聊天機器人，幫助廣告商與潛在客戶溝通並提高流量轉換率等等。只有透過對以上不同情況的體驗，才能真正理解百度AI的變現過程。

此外，百度的AI原生應用程式除了用以吸引用戶外，亦可透過提升其黏性及使用活躍度，並逐步推進其使用率及變現機會，相信成為公司未來業績的重要增長點之一。事實上，AI對公司的貢獻在去年第三季已明顯反映於其季績上，預計第四季的貢獻將會加速，並在2024年迅速增長。從以上角度來看，經歷利淡消息衝擊的百度，在股價回落周期中不妨作為長線關注的時間。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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