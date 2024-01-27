與身懷六甲相似形態　買賣動力變化該如何解讀？｜聶振邦

我們經已探討四種「吞噬形態」，就是破腳穿頭、穿頭破腳、底部身懷六甲，以及頂部身懷六甲。這等兩枝陰陽燭的組合形態，都是一長（短）配搭一短（長），而典型的構成，是長的那枝的燭身部分，完全覆蓋短的那枝的整枝陰陽燭，就是連上、下影線部分都被覆蓋；另一典型見於陰陽燭本身，為一枝陽燭（陰燭）配搭另一枝是陰燭（陽燭）。上述四種形態，都是較常被市場關注的吞噬形態，在本周開始則是談論較少關注的類型，首先看的名為「十字胎」。

「十字胎」本身是由一枝長的陰陽燭，配上緊接出現的「十字星」，因此取名為「十字胎」。

十字胎之組成分析

從之前解構「身懷六甲」形態，而今日討論的形態名稱，亦包含「胎」字，不難想像組合為陰陽燭先長後短。又與「身懷六甲」相同，分為底部和頂部兩種形態，今次會看「底部十字胎」。「十字胎」本身是由一枝長的陰陽燭，配上緊接出現的「十字星」，因此取名為「十字胎」。由於這是「吞噬形態」之一，所以長的陰陽燭全然覆蓋「十字星」，為典型的構成。至於較粗疏的構成，容許「十字星」的影線部分外露於長的陰陽燭。當然，典型的構成對後市的啟示性，較粗疏的為高。

底部道出形態定性

另可留意不論是早前解說的「底部身懷六甲」，還是今次的「底部十字胎」，並繼「十字胎」後的「底部星形十字」，以及日後討論三枝陰陽燭形態的「底部棄嬰」和「底部三星」，全部稱開首都有「底部」二字，均屬於利好形態。希望提出名稱上的特點，方便大家容易識別大家看到的陰陽燭形態，到底是利好還是利淡。回看今次的「底部十字胎」，兩枝陰陽燭的構成是首先長的陰燭出現，屬於強勢陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭），反映賣方動力處於強勢。

聶振邦指出，跌勢持續日子越長，其後底部十字胎才出現，後市利好的參考性越高。

十字星的三種形態

緊接出現的是「十字星」，為一枝陰陽燭形態之中，於陽燭或陰燭定位都是最弱勢的形態，故此出現長的陰燭後見十字星，代表賣方動力較買方動力一直保持的優勢，經已消失，預示股指或個股將要由跌轉升。嚴格來說，十字星有三種形態，典型的除了見於開市位和收市位相同，亦有上影線和下影線，名為長腳十字星；另外兩種形態為垂死十字星和蜻蜓十字星，相對是沒有下影線，以及沒有上影線，分別解讀為利淡和利好形態。因此，當長的陰燭遇上蜻蜓十字星，預示股指或個股轉升的啟示性較大，較值得進場博升。

反之當長的陰燭遇上垂死十字星，意味著賣方動力仍有一點餘勁，賣方依然壓著買方，未能斷言買方「反擊」一定會成功，對於是否將要轉升還需觀察，不宜視為買入訊號經已出現。此外，底部十字胎出現的位置才是關鍵，最理想情況是見於股指或個股下行一段日子後（通常為兩周或以上）。而跌勢持續日子越長，其後底部十字胎才出現，後市利好的參考性越高。至於「底部身懷六甲」和「底部十字胎」哪種形態的利好參考性較高，以及「底部十字胎」的案例分享，將留待下回再續。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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