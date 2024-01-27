內地去年規模以上工業企業利潤總額7.68萬億　按年跌2.3%

國家統計局公布，2023年全國規模以上工業企業實現利潤總額7.68萬億元(人民幣‧下同)，按年下降2.3%，降幅比去年1至11月份收窄2.1個百分點。

單計去年12月份，規模以上工業企業實潤按年增長16.8% 。

去年，規模以上工業企業中，國營控股企業實現利潤總額22623.1億元，按年下降3.4%；股份制企業實現利潤總額56773億元，下降1.2%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額17975.1億元，下降6.7%；私人企業實現利潤總額23437.6億元，增長2%。

2023年，在41個工業大類行業中，有27個行業利潤按年增長，利潤增長面為65.9%，按年擴大12.2個百分點。其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額增長1.57倍；電力、熱力生產和供應業增71.9% ；石油、煤炭及其他燃料加工業增長26.9%；汽車製造業增長5.9%；化學原料和化學製品製造業下降34.1%。

去年，規模以上工業企業實現營業收入133.44萬億元，按年增長1.1%；營業收入利潤率為5.76%，下降0.2個百分點。去年底，資產負債率為57.1%，比上年下降0.1個百分點。

國家統計局表示，工業企業利潤降幅比前一年收窄，當月利潤連續5個月實現正增長。整體看，2023年工業企業利潤保持恢復態勢。下階段，要繼續深入貫徹落實中央經濟工作會議精神，發揮超大規模市場優勢，着力擴大國內需求，提振市場信心，激發各類經營主體活力，推動高水平科技自立自強，加快構建現代化產業體系，不斷鞏固增強回升向好態勢，持續推動工業經濟高質量發展。