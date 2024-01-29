《經濟學人》指香港人口結構出現變化　西方人居港興趣不大

《經濟學人》報道香港人口結構正發生變化。人口約750萬的香港，隨著20萬市民離開導致人才外流。自去年取消嚴格的封控措施後，政府宣布連串搶人才計劃，可是去年首11個月，香港向外國人發出的簽證數目為8,000份，向內地人發出簽證數目卻為西方人的10倍。



報道指出之前進入香港的內地人，主要來自南部地區，語言以廣東話為主。新近前往的內地人則來自內地各地，普通話成為企業董事會首選語言。

報道又指出香港日漸內地化，西方人對以香港作為居住地興趣不大。由於香港經濟復蘇緩慢，加上語言要求不斷變化，希望在港求職人士難找到工作。

報道指西方人來港作居住地興趣不大

報道亦引述一位在英國接受律師培訓而遷至香港擔任金融分析師的女士，該名女士指出申請每份工作均要說普通話，特別是法律領域。目前香港所有活動均面向北京，新加坡則為亞洲踴跨國商業中心。