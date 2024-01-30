恒隆地產瀉逾6%　陳啟宗將退任董事長　港股現跌303點｜持續更新

美國聯儲局從當地時間周二（30日）及周三（31日）舉行議息會議。在舉行議息前夕，道指及標準普爾指數均再創新高，前者升224點，收市報38333點，標指收市報4927點，升36點。反映科技股走勢的納指升172點，報15628點。亞太區股市方面，日股及韓股今日（30日）早段均上揚。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓均轉弱。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及期金價格均上揚。



【13:58】

港股維持逾300點跌幅，恒指最新報15774點，跌303點，國指跌112點，報5296點，科指跌87點，報3116點。

恒隆地產（0101）已於中午公布全年業績及陳啟宗將退任董事長，跌幅擴大至6.7%。母企恒隆集團（0010）跌1.1%。

【12:14】

港股再現弱勢，半日跌逾300點，內房及物管股普遍下跌，其中龍湖（0960）跌逾7%。

恒指中午收市報15764點，跌313點，國指跌117點，報5291點，科指跌85點，報3117點，成交額約為500億元。

內房股表現疲弱，龍湖跌7.3%，潤地（1109）跌3%，中海外（0688）跌3.4%。

物管股亦受壓，碧桂園服務（6098）跌4%，保利物業（6049）跌4.9%，華潤萬象（1209）跌4.8%。

汽車股同樣處於弱勢，比亞迪（1211）跌5.5%，理想汽車（2015）跌1.6%，小鵬汽車（9868）逆市升0.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.6%，騰訊（0700）跌2.6%，美團（3690）跌2.3%，小米（1810）跌2.9%。

金融股方面，滙豐（0005）無升跌，報61.35元，友邦（1299）跌3.6%，港交所（0388）跌2.4%。

【11:38】

港股維持逾300點跌幅，最新報15760點，跌316點，國指跌117點，報5290點，科指跌87點，報3115點。

龍湖（0960）跌7.2%，最新報8.78元。碧桂園服務（6098）跌4.1%。

【10:40】

港股跌幅進一步擴大，曾跌至逾400點，最新報15702點，跌375點，國指跌133點，報5275點，科指跌100點，報3103點。

目前有4隻藍籌股跌幅逾半成，當中包括信義玻璃（0868）及旗下信義光能（0968），內房股龍湖（0960）及剛發盈喜的比亞迪（1211）。

【10:04】

恒大物業（6666）今早復牌後走勢反覆，曾低見0.355元，隨後反彈至0.425元，最新報0.395元，升1.3%。恒大汽車（0708）則無升跌，最新報0.229元。

恒指最新報15798點，跌278點，國指跌96點，報5312點。

【09:35】

港股跌勢加劇，恒指最新報15812點，跌264點，國指跌85點，報5323點，科指跌57點，報3146點。

藥明生物（2269）跌3.5%，友邦（1299）跌3.2%。

【09:25】

恒指最新報15896點，低開180點，國指最新報5344點，低開64點，科指最新報3150點，低開53點。

藥明系今早走勢疲弱，藥明康德（2359）低開0.3%，藥明生物（2269）低開7%，藥明合聯（2268）低開2.4%，藥明巨諾（2126）平開。

車股方面，比亞迪（1211）發盈喜，今早低開0.9%。理想汽車（2015）低開0.7%，小鵬（9868）高開0.7%。

科技股方面，阿里（9988）低開1.3%，騰訊（0700）低開1.7%，美團（3690）低開1.9%，小米（1810）低開2.3%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.2%，港交所（0388）低開1.2%。