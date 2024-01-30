金管局與泰央行舉行雙邊會談　探討加強港泰金融業合作

金管局指出，代表團今日（1月30日）結束為期三天泰國訪問。此次出訪旨在加強泰國和香港金融業之間的雙邊合作。



由金管局總裁余偉文率領的代表團與泰國央行於1月29日進行了雙邊會議，重點聚焦跨境貿易中本地貨幣的使用、金融數碼化和金融科技，以及綠色和可持續金融。雙方亦同意加強合作及深化兩地金融聯通的未來舉措。

金管局和泰國央行的代表也出席了由香港銀行公會在曼谷舉辦的泰國商務論壇。論壇吸引了來自泰國和香港的主要本地及國際銀行業機構，近130名高層成員及業內人士。論壇期間舉行了三場座談會，主題圍繞香港與泰國金融合作帶來的好處和商業機會，包括如何通過香港完善的銀行體系以及具有深度的資本市場，支持泰國企業以本地貨幣進行支付、集資和對沖，以及泰國投資者在香港和內地市場的投資機遇。

訪問期間，金管局代表團亦與當地商業和金融界領袖會面，分享香港最新發展，並探討了泰港兩地加強經濟和金融聯繫所帶來的新機遇。

此次泰國之行是金管局拓展和深化海外網絡的一部分。繼去年訪問沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國後，金管局將繼續與中東地區保持交流，在今年亦會展開其他東盟國家的訪問，為香港國際金融中心發展繼續開闢新的市場空間。

另一方面，余偉文與泰國央行行長 Sethaput Suthiwartnarueput於1月29日在曼谷舉行雙邊會議。

會議期間，泰國央行與金管局就多項議題展開廣泛討論，包括跨境貿易中本地貨幣的使用、金融數碼化和金融科技，以及綠色及可持續金融。雙方也探討了香港和泰國金融業加強合作的未來計劃。

在此次泰國訪問期間，余偉文也使用了轉數快 x PromptPay跨境二維碼支付互聯，支付商品和服務。轉數快x PromptPay跨境二維碼支付互聯於去年12月推出，用戶通過掃描泰國PromptPay或香港轉數快二維碼向商戶進行即時付款。