瑞銀料短視頻電商突圍　滲透率攀升至33%　呢個行業利潤率觸底？

瑞銀發佈中國互聯網研究預測，該行中國互聯網研究主管方錦聰表示，料今年電商與本地生活的競爭將加劇，直播電商的GMV和滲透率將進一步攀升至33%。反而外賣平台利潤率將承跌勢觸底。



方錦聰表示，今年互聯網板塊更看好遊戲、教育等板塊。他回應此前內地遊戲諮詢稿上載後又被撤一事，指據此前有廣州遊戲公司透露消息，內地對於遊戲行業的態度積極，其傾向並非要放緩遊戲增長，中間有一些誤解。他預計，宏觀經濟對遊戲板塊影響較小，因此在板塊中看高一線。

方錦聰預料外賣平台利潤率或會在今年內跌至32%。（鄭文玥攝）

直播電商異軍突起 外賣平台利潤率或觸底

瑞銀又表示，當前中國互聯網增長滲透率約2.4%，人均手機使用時間約7.2個小時，此兩項都較難再有增長。因此其預計今年互聯網板塊發展的主題，將會為「From macro to micro calls」（從宏觀至微觀）。

該行預計，今年電商與本地生活競爭激烈。於電商而言，除卻內部競低價，其還面對短視頻轉型做電商的趨勢，料今年直播電商的GMV和滲透率，將攀升至33%，明年更有望升至35%。方錦聰預測，本地生活將在今年到達競爭巔峰，主要依賴外賣平台與SFV兩項增長，而外賣平台的利潤率在2022年曾高觸46%，但去年暴跌至35.5%，料今年將延續跌勢至32%的低谷水平。

騰訊遊戲是深圳遊戲電競龍頭企業。（騰訊遊戲網站）

遊戲板塊對抗經濟低迷 有望跑出

至於對子板塊的預測，方錦聰更看好遊戲、教育、電商與本地生活。他指出，今年六大行業主題中，有三個為遊戲相關板塊。他表示，當前有龍頭遊戲公司及龍頭短視頻平台，強強聯手，合作「把餅做大」（make the pie growth bigger），創新變現方式。

其次，電商出海成為新藍海，而內地手游也具備優勢，料遊戲出海也將成為新趨勢。此外，互聯網公司致力於降本增效，提升利潤率。過往，遊戲很依賴手機應用商店分發流量，而現在以短視頻形式接觸用戶，提升利潤率。

方錦聰回應內地遊戲監管意見時也表示，目前內地遊戲監管法規空缺，因此內地監管意見只是一種嘗試，並非流露放緩遊戲增長的意願，且遊戲受宏觀經濟低迷的影響小，仍將有望跑出。

阿里巴巴為內地科技股龍頭之一。（視覺中國）

龍頭改用派息及回購等方式回饋股東

瑞銀方錦聰提出，當前的龍頭互聯網公司，其實都具備非常強勁的現金流，直言作為投資人都非常欣賞。此類公司以前用現金流拓展其他業務，而現在有傾向於，改用其以回購、派息等方式提升股東回報。

此外該行還提及，AI將成為中國互聯網增長的主要引擎，惟短期難有顯著成果，還需待時。