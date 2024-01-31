港股跌218點兼失守15500點　舜宇單挫近12%　大市全月累瀉1562點

美國聯儲局於當地時間周二（30日）起進行一連兩日議息會議，議息結果將於香港周四（1日）凌晨公布。在市場人士靜待議息結果之際，美股於周二走勢個別發展，其中道指再創新高，升133點，報38467點，反映科技股走勢的納指則低收。亞太區股市方面，日本股市早段跌近300點，再次失守36000點。



【17:39】

港股於1月份最後一個交易日低收，並跌穿15500點。總結整個1月，大市累跌1,562點或9.16%。

恒指收市報15485點，跌218點，國指跌81點，報5194點，科指跌93點，報3005點，成交額為988億元。

手機設備股今日表現疲弱，受盈警拖累，舜宇光學（2382）瀉11.7%，瑞聲（2018）跌7.7%，高偉（1415）跌4.4%。

藥明系繼續尋底，藥明康德（2359）跌4.1%，藥明生物（2269）瀉8.3%，藥明合聯（2268）跌9.1%，藥明巨諾（2126）跌6.7%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.2%，美團（3690）跌4.4%，騰訊（0700）跌1.2%，小米（1810）跌4.5%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.2%，港交所（0388）跌1.4%，友邦（1299）跌1.7%。

內房股亦低收，龍湖（0960）跌2.8%，中海外（0688）跌1.7%，潤地（1109）跌2.1%。

【15:04】

內地股市低收，上證收市報2788點，跌41點，深成收市報8212點，跌163點，滬深300指數收市報3215點，跌29點，創業板指數收市報1573點，跌10點。

港股方面，恒指最新報15452點，跌250點。

【13:24】

港股跌勢在午後曾擴大至逾200點，恒指最新報15518點，跌185點，國指跌60點，報5214點，科指跌75點，報3023點。

舜宇（2382）瀉13.2%，最新報46.9元。

藥明生物（2269）跌6.3%。

【12:24】

港股延續上日跌勢，恒指更曾失守15500點。恒指中午收市報15544點，跌159點，國指跌55點，報5220點，科指跌63點，報3035點，成交額為490.6億元。

手機設備股今日普遍下跌，舜宇（2382）跌9.8%，瑞聲（2018）跌6.4%，高偉電子（1415）跌5.4%。

藥明系仍受壓，藥明生物（2269）跌5.4%，藥明康德（2359）跌0.9%，藥明巨諾（2126）跌4.4%，藥明合聯（2268）跌6.8%。

科技股方面，阿里（9988）跌2%，騰訊（0700）跌0.6%，美團（3690）跌2.2%，小米（1810）跌3.9%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.3%，港交所（0388）跌1.3%，友邦（1299）跌1.6%。

內房股向下，龍湖（0960）跌2.6%，潤地（1109）跌1.5%，中海外（0688）跌0.8%。

【10:14】

舜宇（2382）盈警，預料去年股東應佔溢利介乎10.83億元至12.03億元人民幣，按年減少50%至55%。舜宇今早股價受到消息拖累，曾低見49.45元，最新報49.45元，跌8.5%。

其他手機設備方面，瑞聲（2018）跌4.9%，信利國際（0732）無升跌，最新報0.61元。

港股方面，恒指跌181點，最新報15521點，國指跌73點，報5201點，科指跌55點，報3043點。

【09:55】

港股跌幅擴至逾百點，恒指最新報15594點，跌108點，國指跌46點，報5228點，科指跌42點，報3055點。

舜宇（2382）跌5.5%，中升（0881）跌1.6%，藥明生物（2269）跌1.6%。

【09:27】

恒指低開51點，報15652點，國指低開6點，報5268點，科指跌8點，報3090點。

友邦（1299）跌2.7%，滙豐（0005）升0.4%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.3%，騰訊（0700）平開，美團（3690）跌0.4%。

內需及消費股方面，安踏（2020）跌0.2%，李寧（2331）跌0.2%。