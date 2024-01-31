舜宇瀉逾8% 受累盈警料去年盈利腰斬 港股跌181點｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國聯儲局於當地時間周二（30日）起進行一連兩日議息會議，議息結果將於香港周四（1日）凌晨公布。在市場人士靜待議息結果之際，美股於周二走勢個別發展，其中道指再創新高，升133點，報38467點，反映科技股走勢的納指則低收。亞太區股市方面，日本股市早段跌近300點，再次失守36000點。
【10:14】
舜宇（2382）盈警，預料去年股東應佔溢利介乎10.83億元至12.03億元人民幣，按年減少50%至55%。舜宇今早股價受到消息拖累，曾低見49.45元，最新報49.45元，跌8.5%。
其他手機設備方面，瑞聲（2018）跌4.9%，信利國際（0732）無升跌，最新報0.61元。
港股方面，恒指跌181點，最新報15521點，國指跌73點，報5201點，科指跌55點，報3043點。
【09:55】
港股跌幅擴至逾百點，恒指最新報15594點，跌108點，國指跌46點，報5228點，科指跌42點，報3055點。
舜宇（2382）跌5.5%，中升（0881）跌1.6%，藥明生物（2269）跌1.6%。
【09:27】
恒指低開51點，報15652點，國指低開6點，報5268點，科指跌8點，報3090點。
友邦（1299）跌2.7%，滙豐（0005）升0.4%。
科技股方面，阿里（9988）低開0.3%，騰訊（0700）平開，美團（3690）跌0.4%。
內需及消費股方面，安踏（2020）跌0.2%，李寧（2331）跌0.2%。