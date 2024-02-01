內地股市走勢個別　滬指續低收　創業板指數升1%｜持續更新

美國聯儲局於當地時間周三（31日）公布議息結果，一於市場人士預期當局決定按兵不動。縱當局內部已有討論會年內某個時間減息屬合適，惟主席鮑威爾卻於記者會上明言，在3月舉行的會議宣布減息機會不大。受此消息拖累，美股三大指數悉數低收，其中道指跌317點或0.8%，反映科技股走勢的納指跌幅更明顯，達到2.2%，跑輸道指及標指。



【15:02】

內地股市走勢個別，上證收市報2770點，跌17點，深成收市報8240點，升27點，滬深300指數收市報3217點，升2點，創業板指數升15點，報1589點。

港股方面，恒指升70點，報15555點。

【13:43】

港股升幅在午後收窄，恒指最新報15632點，升147點，國指升53點，報5247點，科指升75點，報3081點。

百威（1876）及中升（0881）均升逾6%。

【12:17】

港股上揚逾200點，迫近15700點。

恒指中午收市報15694點，升209點，國指升75點，報5269點，科指升95點，報3101點。

內需及消費股上揚，海底撈（6862）升6.9%，半日報13.1元，潤啤（0291）升4.3%，百威（1876）升5.7%。

體育用品股方面，安踏（2020）跌0.2%，李寧（2331）飆6.9%，特步（1368）升0.5%。

汽車股亦獲得投資者追捧，理想汽車（2015）升5%，蔚來汽車（9866）升2.5%，比亞迪（1211）升0.1%。

藥明系反彈，藥明康德（2359）升4.6%，藥明生物（2269）升5.6%，發盈喜的藥明合聯（2268）升1成。

科技股方面，阿里（9988）升3.2%，美團（3690）升4%，騰訊（0700）升1.7%。

【11:24】

港股升幅進一步擴大，恒指最新報15801點，升316點，國指升117點，報5311點，科指121點，報3127點。

海底撈（6862）升6.5%，李寧（2331）升5.9%，銀河娛樂（0027）升4.8%。

【10:45】

港股升幅進一步擴大，恒指最新報15755點，升270點，國指升99點，報5293點，科指升111點，報3117點。

京東健康（6618）升6.3%，百威亞太（1876）升5.9%，海底撈（6862）升5.5%。

【10:24】

港股今日曾回落，隨後重拾升勢，恒指最新報15653點，升168點，國指升57點，報5251點，科指升77點，3083點。

醫藥股上揚，藥明生物（2269）升4.9%，翰森製藥（3692）升3.8%，藥明康德（2359）升3.1%。

內需及消費股亦攀升，百威（1876）飆5.7%，華潤啤酒（0291）升3%。

【09:25】

恒指最新15522點，高開37點，國指最新報5203點，高開9點，科指最新報3029點，高開24點。

科技股今早表現個別，阿里（9988）高開0.9%，騰訊（0700）低開0.2%，美團（3690）高開0.6%。

藥明系今早普遍上揚，盈喜的藥明合聯（2268）高開5%，藥明生物（2269）高開1.5%，藥明康德（2359）高開不足0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%，港交所（0388）高0.4開%。

汽車股方面，比亞迪（1211）平開，理想（2015）高開3.8%，蔚來（9866）平開。

【08:35】

亞太區股市今日（1日）早段承接美股跌幅，其中日股跌逾200點，更一度失守36000點，最新報36030點，跌256點。澳洲股市則跌逾1%。韓股卻上升0.6%。

匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均輕微上揚。

商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金跌約0.48%，每盎司最新報2,057.4美元，紐約期油則升0.04%。

至於債市方面，美國10年期國債孳息率最新報3.93厘，跌3.4個基點。