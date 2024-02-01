中信里昂風水指數出爐　料恒指「潛龍出淵」　11月將見全年高位

風水看似非精密科學，但箇中不無道理，或能為股市及經濟走勢帶來多一點的啟示。中信里昂證券發表2024年風水指數報告，以風水預測今年本港資本市場的走勢。里昂於前言中提及「潛龍出淵」，並預料港股於11月表現最強，將會見全年最高位；以農曆年來看，則要在明年1月才能見高位。



恒指3月或見全年低位

報告指，誕生於1969年11月24日的恒生指數，五行屬土，生肖爲雞。在生肖中，龍與雞聯繫密切，因爲龍屬土，雞屬金，土能生金。並且，今年八字中的火直接強化了恒生指數過於清冷的命宮圖。而另一方面，2024八字缺水，通常這表示不利於貿易。土雞恒生很難完全扭轉這一趨勢，但牠的八字中水氣充盈，應能確保門戶暢通。

港股起步緩慢，先跌後回穩。（中信里昂證券風水指數報告）

指數表現上，以風水理論分析，港股起步緩慢，先跌後回穩，將在今年3月見低位，在7、8月份恢復元氣，之後平步青雲，預計11月的港股表現最強，恒指將會見全年最高位；以農曆年來看，則要在明年1月才能見高位。隨着新一輪飛星週期開啓，火將繼土成爲主導，在未來的二十年，與火相關的行業很可能大發利市。

房地產、科技行業將興旺

行業方面，五行八字顯示，與土相關的行業有盈利之象，包括房地產、建築業。與火、木相關的行業同樣興旺，前者包括科技和油氣，後者則有醫療健康、服裝和藝術類。今年五行最弱的是水，航運、貿易等行業有機會遇上風浪，但很可能依舊業務繁忙。

與土相關的行業有盈利之象，包括房地產、建築業。（中信里昂證券風水指數報告）

至於住宅風水，正東和西南是最佳方位，集旺運、得福、吉慶於一身。正南有兇星七赤和三煞，正西有煞星五黃，都是需要避開的方位。未來二十年是新一輪飛星週期，在新舊週期過渡期間，其他大部分方位都將呈現流動之象：正北主財主訟；東北有利有爭；中央運勢稍差；西北學研精進，兇險暗伏。另外一個要加以注意的方位是東南，這是今年太歲所居。

雞與蛇運勢最佳

說完經濟表現，又怎能少得生肖運程。報告指，巨龍抬頭，大部分屬相運勢穩中向好。雞與蛇運勢最佳，並列榜首。緊追在後的是豬。墊底的則是兔與狗，可憐兔子剛剛逃離太歲的視線，又要迎來很可能是更加辛苦的一年。其他七個屬相運勢與龍相類：能大能小，能升能隱，可謂好壞參半。