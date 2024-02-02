車股上揚吉利飆逾6%　滙豐企穩61元　港股半日升91點｜持續更新

美國股市於周四（1日）攀升，道指收市報38519點，升369點或1%，反映科技股走勢的納指升幅更達1.3%。亞太區股市今日（2日）早段普遍上揚，其中韓股及澳洲股市均錄得逾1%升幅，日股走勢較反覆。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓於亞洲交易時段偏軟。商品市場方面，紐約期油及紐約期金價格於亞洲交易時段分別升0.77%及0.05%。



【12:19】

港股延續上日升勢，恒指中午收市報15657點，升91點，國指升41點，報5264點，科指升13點，報3079點，成交額約為503億元。

車股今早表現突出，吉利（0175）升6.1%，理想汽車（2015）升5.2%，蔚來（9866）升1.2%，小鵬（9868）升0.2%，比亞迪（1211）跌逆市跌0.5%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.2%，騰訊（0700）升3.2%，美團（3690）跌0.5%，小米（1810）跌0.3%。

消費股方面，海底撈（6862）跌0.6%，李寧（2331）升2.4%，百威（1876）跌1.7%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%，報61.4元，友邦（1299）跌1.1%。

【10:12】

恒指升幅進一步擴大至逾300點，最新報15879點，升313點，國指升117點，報5340點，科指升76點，報3142點。

理想汽車（2015）升6.8%，吉利（0175）升6.7%，中升（0881）升5.8%，龍湖（0960）升5.7%，金沙（1928）升4.9%，安踏（2020）升4.8%。

【09:51】

港股升幅進一步擴大，恒指最新報15837點，升271點，國指升99點，報5323點，科指升74點，報3140點。

騰訊（0700）升3.8%，阿里（9988）升1.1%，美團（3690）升3%，小米（1810）升1.5%。

車股普遍上揚，理想（2015）升6.7%，小鵬（9868）升3.3%，蔚來（9866）升3.4%。

【09:25】

恒指最新報15756點，高開189點，國指最新報5299點，高開75點，科指最新報3137點，高開71點。

科技股今早普遍上揚，阿里（9988）高開1.3％，騰訊（0700）高開4.8%，美團（3690）高開4.5%，小米（1810）高開1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%，港交所（0388）高開1.3%，友邦（1299）平開。

藥明系方面，宣布計劃回購A股的藥明康德（2359）高開0.9%，藥明生物（2269）高開0.7%，藥明合聯（2268）平開。

內需及消費股方面，海底撈（6862）高開0.5%，潤啤（0291）平開。