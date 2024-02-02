美團據報進行組織架構調整　KeeTa及無人機業務向CEO王興匯報

據內地傳媒《澎湃新聞》報道，美團（3690）首席執行官王興發布內部郵件，宣布新組織架構調整，對核心本地商業相關多項業務進行整合，進一步提升科技與國際化相關業務優先順序。



王興指出目內部及外部充滿各種挑戰，但與此同時亦為公司成長機會。在核心本地商業上，美團對過去相對獨立的事業群進行整合。主要調整包括，對到家事業群、到店事業群、美團平台、基礎研發等進行整合，共同向美團高級副總裁王莆中滙報。而大眾點評、SaaS、騎行、充電寶等業務將由美團高級副總裁張川負責。其他組織保持不變。

此外，在國際化與科技兩個方向業務上，王興直接點名指，無人機和境外業務要直接向他匯報。境外業務指的是美團此前在香港推出的外賣品牌KeeTa。

知情人士指到家到店業務整合屬意料之中

報道引述接近美團的知情人士稱，此次調整背後原因是到店與到家業務適合協同發展一直是行業共識，此次整合也在意料之中。團購與外賣在供給側重合度較高，是在以不同履約方式滿足消費者的需求。

知情人士表示，去年以來，本地生活的行業格局出現諸多新變化，將商戶、用戶及需求重合度較高的業務整合起來共同發展，提供最完整的本地消費體驗也變得更加重要。