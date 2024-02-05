港股走勢午後轉升　美團揚逾4%　藥明孖寶維持強勢｜持續更新

美股升勢似乎停不了，三大指數於上周五（2日）均攀升，其中道指再創新高，標指及反映科技股走勢的納指均升逾1%。亞太區股市今日（5日）早段走勢個別，其中日股上揚﹑韓股回落至逾1%。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油價格上揚，而紐約期金價格回落。匯市方面，於亞洲交易時段，美元兌歐元﹑日圓﹑英鎊及澳元均上揚。



【13:43】

恒指於午後轉升，最新報15589點，升55點，國指升31點，報5250點，科指升25點，報3069點。

藥明康德（2359）升5.7%，藥明生物（2269）升3.2%，美團（3690）升4.3%，李寧（2331）升3.2%。

【12:18】

港股今早走勢反覆，曾跌逾200點其後一度上揚。恒指中午收市報15510點，跌23點，國指無升跌，報5219點，科指跌6點，報3037點，成交額約為487億元。

藥明系今日大幅反彈，藥明康德（2359）飆7.7%，藥明生物（2269）升3.9%，惟藥明合聯（2268）跌3.9%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.2%，美團（3690）升2.2%，騰訊（0700）跌0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.5%，港交所（0388）跌1.3%，友邦（1299）升0.7%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌1.2%，蔚來（9866）跌1.4%，小鵬（9868）跌4%。

【11:27】

內地股市表現疲弱，上證指數曾跌3%，最新報2676點，跌2%。

港股方面，大市跌幅明顯收窄，最新報15505點，跌27點。

【10:01】

港股跌幅收窄，恒指最新報15490點，跌42點，國指跌34點，報3154點，科指重上3000點，報3033點，跌約10點。

龍湖（0960）跌5.3%，中海外（0688）跌2.9%。

舜宇（2382）跌4.3%，恒隆地產（0101）跌4.3%。

【09:25】

恒指最新報15336點，低開196點，國指最新報5142點，低開76點，科指最新報2990點，低開53點。

藥明系今早普遍上揚，藥明康德（2359）高開0.7%，藥明生物（2269）低開0.5%，藥明合聯（2268）高開1.9%。

汽車股方面，比亞迪（1211）低開1.6%，理想汽車（2015）低開2.2%，蔚來（9866）低開0.1%。

科技股方面，阿里（9988）低開2.3%，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）低開3.2%。

地產股方面，長實（1113）低開1.1%，新地（0016）低開1.4%，新世界（0017）平開。

金融股方面，港交所（0388）低開1.6%，滙豐（0005）低開1%。