內地股市高收　上證升3.2%　恒指最新升逾600點｜持續更新

美國股市於周一（5日）下挫，其中已多日創下新高的道指跌274點或0.7%，納指跌0.2%。亞太區股市方面，今日（6日）早段普遍向下，其中日股跌逾200點。商品市場方面，紐約期油價格回落，紐約期金價格則上揚。匯市方面，美元兌英鎊﹑歐元及日圓均偏軟。



【15:25】

內地股市高收，上證收市報2789點，升3.2%，深成收市報8460點，升6.2%，滬深300指數收市報3311點，升3.5%，創業板指數收市報1667點，升6.7%。

港股方面，恒指最新報16169點，升619點。

【13:49】

中央匯金擴大ETF增持範圍消息傳出，上證重上2700點，報2787點，升3.15%。港股升幅亦明顯擴大，最新報16089點，升579點，國指升233點，報5450點，科指升197點，報3236點。

科技股方面，阿里（9988）升7.5%，騰訊（0700）升3.7%，美團（3690）升5.2%。

【12:49】

港股升幅進一步摟擴大，恒指最新報15386點，升326點，國指升142點，報5360點，科指升113點，報3152點。

吉利（0175）升6.3%，阿里（9988）升5.9%，龍湖（0960）升5.5%。

港股表現強勁，半日升380點，直迫15900點。恒指中午收市報15890點，升380點，國指升161點，報5378點，科指升127點，報3166點，成交額為546億元。

汽車股突然踩油發力，理想汽車（2015）升3.2%，蔚來（9866）收復早段所有失地，中午收市報43.6元，小鵬（9868）升1.8%。

科技股方面，阿里（9988）升6.8%，騰訊（0700）升2.3%，美團（3690）升4.9%，小米（1810）升4.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%，友邦（1299）升1.3%，港交所（0388）升3.7%。

內需及消費股方面，潤啤（0291）升4.6%，百威（1876）升2.4%，海底撈（9862）升2.9%。

【11:41】

港股升幅進一步摟擴大，恒指最新報15386點，升326點，國指升142點，報5360點，科指升113點，報3152點。

吉利（0175）升6.3%，阿里（9988）升5.9%，龍湖（0960）升5.5%。

【09:43】

港股升幅擴大，恒指最新報15656點，升146點，國指升66點，報5283點，科指升41點，報3080點。

騰訊（0700）升0.8%，阿里（9988）升3.3%，美團（3690）升2.2%。

小鵬（9868）跌2.5%。

【09:27】

恒指最新報15541點，高開31點，國指高開13點，報5230點，科指高開11點，報3050點。

科技股今早表現，網易（9999）高開1.2%，美團（3690）低開0.5%，阿里（9988）高開3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.6%，小鵬（9868）低開1.9%，蔚來（9866）低開3.7%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.2%，友邦（1299）低開0.4%。