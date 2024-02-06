港股升幅擴至逾300點　吉利及阿里飆約6%｜持續更新

美國股市於周一（5日）下挫，其中已多日創下新高的道指跌274點或0.7%，納指跌0.2%。亞太區股市方面，今日（6日）早段普遍向下，其中日股跌逾200點。商品市場方面，紐約期油價格回落，紐約期金價格則上揚。匯市方面，美元兌英鎊﹑歐元及日圓均偏軟。



【11:41】

港股升幅進一步摟擴大，恒指最新報15386點，升326點，國指升142點，報5360點，科指升113點，報3152點。

吉利（0175）升6.3%，阿里（9988）升5.9%，龍湖（0960）升5.5%。

【09:43】

港股升幅擴大，恒指最新報15656點，升146點，國指升66點，報5283點，科指升41點，報3080點。

騰訊（0700）升0.8%，阿里（9988）升3.3%，美團（3690）升2.2%。

小鵬（9868）跌2.5%。

【09:27】

恒指最新報15541點，高開31點，國指高開13點，報5230點，科指高開11點，報3050點。

科技股今早表現，網易（9999）高開1.2%，美團（3690）低開0.5%，阿里（9988）高開3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.6%，小鵬（9868）低開1.9%，蔚來（9866）低開3.7%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.2%，友邦（1299）低開0.4%。