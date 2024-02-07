港股半日倒跌11點　阿里績前疲弱　內房普遍向下｜持續更新

美國股市於周二（6日）反彈，其中道指升141點，重上38500點。亞太區股市今日（7日）早段靠穩，其中韓股升逾1%。匯市方面，美元偏軟，兌歐元﹑日圓及英鎊均回落。商品市場方面，紐約期油價格上揚而期金價格回落。



【12:16】

港股今早曾收復50天平均線（16276點），隨後走勢卻逆轉，半日跌11點。恒指中午收市報16124點，跌11點，國指跌39點，報5434點，科指跌26點，報3216點，成交額為605億元。

阿里（9988）今日收市後公布上季業績，中午收市報74.95元，跌1.4%，騰訊（0700）跌0.3%，美團（3690）及小米（1810）均跌0.8%，京東（9618）跌0.5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌不足0.1%，小鵬（9868）跌0.4%，蔚來（9866）升2%，比亞迪（1211）逆市升2.4%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）升1.1%，百勝中國（9987）升14.5%，李寧（2331）跌1.6%。

內房股方面，龍湖（0960）跌4.5%，潤地（1109）跌3.7%，中海外（0688）跌4.6%，碧桂園（2007）跌1.5%，富力（2777）跌2%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%，港交所（0388）跌0.4%，友邦（1299）升3.1%。

【10:58】

港股升幅明顯收窄，最新報16237點，升100點，國指升6點，報5480點，科指升14點，報3258點。

阿里健康（0241）升7.3%，京東健康（6618）升3.7%。

友邦（1299）升3.7%。

中芯國際（0981）逆市挫5.4%。

【10:01】

港股升勢進一步擴大，最新報16388點，升251點，收復50天平均線（16276點）。國指升71點，報5544點，科指升69點，報3313點。

【09:48】

港股升幅擴大至約200點，恒指最新報16335點，升198點，國指升49點，報5523點，科指升48點，報3292點。

藥明生物（2269）升1成，藥明康德（2359）升7%，藥明合聯（2268）升11%。

【09:20】

恒指最新報16282點，高開145點，國指最新報5507點，高開34點，科指最新報3269點，高開25點。

科技股今早普通上揚，將於今日收市後公布季績的阿里（9988）高開1.1%，騰訊（0700）高開1.4%，美團（3690）高開1.5%，小米（1810）高開0.5%。

消費股方面，海底撈（6862）開3.2%，百勝中國（9987）飆15%，安踏（2020）高開1.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開1.8%，吉利（0175）高開1.8%，理想汽車（2015）高開0.7%。

內房股方面，富力（2777）出售倫敦項目，高開4.9%，龍湖（0960）高開0.8%，潤地（1109）高開0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%，港交所（0388）高開1.7%，友邦（1299）高開4%。