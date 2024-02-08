港股失守16000點　藥明系偏軟　阿里挫逾6%｜持續更新

美國股市於周三（7日）高收，道指﹑標普指數及納指分別錄得介乎0.4%至1%升幅。亞太區股市今日（8日）早段上揚，其中日股升近300點。商品市場方面，紐約期油及期金價格均上揚。匯市方面，美元兌歐元等主要貨幣偏軟。



【11:00】港股失守16000點

港股失守16000點，恒指報15918點，跌163點或1.02%；國指報5372點，跌49點或0.91%；科指報3171點，跌19點或0.6%。大市成交額326億元。

其中，藥明系偏軟，藥明康德﹙2359﹚挫6.99%、藥明生物﹙2269﹚挫6.25%，而阿里巴巴亦一度失守70元，現報70.05元，瀉6.47%。

【10:25】

內地股市上揚，上證升23點或0.8%，報2852點，深成最新報8930點，升221點或2.6%。

港股走勢反覆，最新報16013點，跌68點。

【10:06】

港股跌幅收窄，恒指最新報16067點，跌14點，國指升5點，報5427點，科指升21點，報3212點。

攜程（9961）﹑信義玻璃（0868）及華潤萬象（1209）升2.1%。

藥明藍籌孖寶下挫，藥明生物（2269）瀉7.5%，藥明康德（2359）挫7.5%。

【09:25】

恒指最新報15988點，低開93點，國指最新報5397點，低開23點，科指最新報3179點，低開11點。

阿里（9988）已於周三公布季績，並將回購金額加碼，惟今早低開4.7%。其他科指股方面，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）低開0.1%，小米（1810）低開0.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開0.9%，蔚來（9866）高開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.2%，港交所（0388）平開。