「券商屠夫」任中證監主席　換帥效應救A股？　專家︰勿盲目相信

中港股市「跌跌不休」，股民慘成大輸家，內地近來頻頻出招救市，中證監昨日（7日）更緊急換帥，任命吳清為中證監黨委書記及主席，並免去易會滿相關職務。翻查滬深300指數數據，發現每次中證監換帥，均會迎來一輪新浪，難免讓人猜想歷史能否再次重演？「換帥效應」是否能扭轉A股跌勢？



內地股市今日（8日）向好，三大指數收升逾1%。但專家認為，內地股市基本面未改變，中央救市力度不足，仍未能高看一線。



內地股市近年跑輸環球主要股市，滬深300指數由2021年高位5930點跌至3347點，更被網民戲稱「亡國徵兆」，不少股民更到美駐華使館的社交賬號下留言求教，哀號「請美國救救A股」。

為減輕股市跌勢，內地監管機構近來頻頻出招，「國家隊」中央匯金表示，充分認可當前A股的價值，將會擴大ETF增持範圍，即「國家隊入市」，同時有報道指監管機構將向國家主席習近平匯報資本市場情況，商討穩定股市措施。

「救亡」之際，中證監緊急換帥，中共中央及國務院昨日（7日）突宣布，任命吳清為中證監黨委書記及主席，並免去易會滿相關職務。

中共中央及國務院昨日（7日）宣布，任命吳清為中證監黨委書記及主席，並免去易會滿相關職務。（資料圖片）

對違規行為零容忍 曾被稱「券商屠夫」

有別於以往中證監主席均是銀行體系出身，吳清是監管機構出身，他現年59歲，曾任上海市人民政府常務副市長、黨組副書記、上海市委副書記、政法委書記，並在中央金融監理部門任職多年，歷任中證監機構部副處長、綜合處處長、副主任（正處級）、機構監理部副主任（副廳級）、主任，以及中證監證券公司風險處置辦公室主任、基金監理部主任。

吳清對違規行為的零容忍態度，被業內稱為「券商屠夫」，任中證監風險辦主任時，處置了「德隆系」等31家違規證券公司，並化解2008年證券市場危機；在出任基金會主任期間，他嚴打「老鼠倉」，轟動一時。

吳清對違規行為的零容忍態度，被業內稱為「券商屠夫」。（資料圖片）

「換帥效應」扭轉A股跌勢

是次換帥決定與八年前另一位前中國證監會主席肖鋼被免職的情況類似，2016年初A股實行「熔斷機制」觸發了股災，同年2月，肖鋼就下台，由劉士余接任。

值得注意的是，中證監主席換人後，A股往往能迎來一輪升浪。劉士余接任中證監主席後，滬深300指數由當月低位2821點反彈，並於2018年1月高見4403點，隨後升浪結束，在2018年12月再跌至3010點。

不久後，易會滿於2019年1月接替劉士余出任中證監主席，滬深300指數再次迎來升浪，於2021年2月升至5930點。如今，易會滿帶來的升浪效應時效已過，中證監再此換帥，試圖扭轉A股跌勢。

易會滿於2019年1月接替劉士余出任中證監主席，滬深300指數再次迎來升浪。（VCG）

溫傑：中央救市力度不足

不過，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，投資者不要盲目相信「換帥效應」，皆因股市基本面未轉好，內地受消費疲弱、房地產問題困擾，經濟持續疲弱，今年1月份全國居民消費價格指數（CPI）較去年同期下降0.8%，差過市場預期，為連續4個月陷通縮。

溫傑續指，內地的確有出招救市，但力度不足夠，現時只有降準，彌補中長期流動性，但尚未減息，早前傳出的2萬億人民幣股市「平准基金」亦無影，雖然中央匯金擬入市，但對投資者而言，可能只是一個短炒時機，市場信心未完全恢復。再看是次中證監換帥，上任的吳清乃是「券商屠夫」，市場恐怕要更加小心，應保持觀望態度。