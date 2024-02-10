太古續拓東南亞可口可樂業務　斥94億元購泰國及老撾公司55.7%

撰文：張偉倫
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太古（0019）繼續擴展在東南亞市場業務。公司指出於2月9日簽訂協議，透過兩階段收購於泰國及老撾製造﹑分銷及出售無酒精即飲飲料業務的ThaiNamthip Corporation Ltd.約55.7%股權，涉及金額為426.157億泰銖（約94.701億元）。

公司又指出於同日與ThaiNamthip Corporation Ltd.簽訂股本轉讓協議，同時以總代價2.711億美元（約21.146億元），向ThaiNamthip Corporation Ltd.出售柬埔寨附屬公司30%股權，及越南附屬公司的特許資本30%。

收購泰國及老撾經兩階段進行

公司指出收購ThaiNamthip Corporation Ltd.約39%已發行股本的交易，已簽署收購協議後完成，涉及金額為206.7億泰銖。至於第二階段交易，涉資約219.457億泰銖。按交易文件，須於同一日內順序完成供股﹑注資﹑太古可口可樂-TNTHK股份認購協議﹑柬埔寨股份收購協議及越南股本轉讓協議。若任何一項事項無法於同一日完成，太古可以但無義務就其他交易進行交割，而ThaiNamthip Corporation Ltd.亦可以但無義務完成相關交易交割。完成第二階段交易後，太古將擁有ThaiNamthip Corporation Ltd.約55.7%股權。

太古亦會向ThaiNamthip Corporation Ltd.出售出售柬埔寨附屬公司30%股權，及越南附屬公司的特許資本30%。

公司指出收購事項將大幅度擴張太古公司在東南亞（為增長最快的飲料市場之一）的飲料業務。

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