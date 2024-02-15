港股半日升68點　京東揚近2%　內房及物管股逆市回落｜持續更新

美國股市於周三（14日）反彈，三大指數均高收，其中反映科技股走勢的納指升203點或1.3%，跑贏道指及標準普爾指數。亞太區股市方面，區內股市於今日早段普遍上揚，其中日股曾再次企於38000點以上。匯市方面，美匯偏軟，其中兌日圓跌0.29%。商品市場方面，紐約期油回落，金價則上揚。



【12:15】

港股半日升68點，報15947點，國指升5403點，升17點，科指升20點，報3218點，成交額為265億元。

內需及消費股今早普遍上揚，李寧（2331）曾重上20元，中午收市報19.98元，升4.2%，安踏（2020）升0.8%，特步（1368）則逆市跌0.5%，海底撈（6862）跌0.2%。

科技股方面，阿里（9988）升0.8%，京東（9618）升1.9%，美團（3690）升0.1%，騰訊（0700）跌0.9%。

內房股方面，龍湖（0960）跌0.5%，雅居樂（3383）跌3%，中海外（0688）及潤地（1109）均跌2.1%。

物管股方面，華潤萬象（1209）跌2.5%，碧桂園服務（6098）跌1.6%，中海物業（2669）跌3.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.2%，港交所（0388）升1.6%。

【11:30】

港股升幅進一步擴大，恒指最新報16012點，升133點，國指升42點，報5439點，科指升40點，報3238點。

李寧（2331）升3.7%，為現時表現最佳藍籌，領展（0823）升2.4%，友邦（1299）升2%。

【10:44】

港股轉升，恒指最新報15909點，升29點，國指升2點，報5388點，科指升2點，報3200點。

藥明生物（2269）跌3.9%，潤地（1109）跌3.2%，碧桂園服務（6098）跌3%。

領展（0823）升1.9%。

【10:14】

台股今日（15日）龍年開出大紅盤，開盤直衝18725.47點，大漲逾600點，寫下歷史新高，其後升幅收窄至約500點。

【10:09】

港股跌幅略為擴大至逾百點，恒指最新報15767點，跌111點，國指跌48點，報5337點，科指跌35點，報3162點。

藥明系再現跌勢，藥明康德（2359）跌3%，藥明生物（2269）跌2.9%。

內房股亦受壓，龍湖（0960）跌3.7%，潤地（1109）跌2.3%。

物管股方面，華潤萬象（1209）及碧桂園服務（6098）均跌2.5%。

【09:27】

恒指最新報15824點，低開55點，國指最新報5361點，低開24點，科指最新報3184點，低開13點。

阿里（9988）低開0.1%，騰訊（0700）低開0.5%，美團（3690）低開0.4%，小米（1810）低開0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%，港交所（0388）高開0.2%。

濠賭股方面，金沙（1928）低開0.2%，永利（1128）高開0.3%，銀娛（0027）低開0.3%。

汽車股方面，小鵬（9868）低開1.7%，蔚來（9866）高開1.5%。