前「中概好友」批香港玩完　洪灝嫌講法未到肉　港府政策錯重點

近來香港市場可謂是風聲鶴唳，曾是中國「大好友」羅奇，前所未有「唱衰」香港，直言香港「玩完」，香港經濟在中美衝突等三大因素夾擊下，進退維谷，遭受池魚之殃。適逢港府今年推動23條國安條例立法，令到外界對香港的質疑聲音有增無減。



作為羅奇的前同事，曾在摩根士丹利任職，並獲《彭博》評為「中國最精準策略師」、思睿集團首席經濟學家洪灝接受《香港01》訪問指出，羅奇的說法「未到肉」，準確而言是舊香港已經「玩完」，香港經濟不能再依賴金融業、地產業，需要尋找新的出路。對於港股，他更坦言不感樂觀，相反更看好日本及印度股市。



摩根士丹利前首席經濟學家羅奇日前撰文指「香港已玩完（Hong Kong is over）」。（Getty Images）

自去年開始，資金持續在中港股市流出，即使港股是全年第五大的股票市場，亦似乎淪為「過街老鼠」，曾是中國「大好友」的摩根士丹利前首席經濟學家羅奇（Stephen Roach）日前撰文指「香港已玩完（Hong Kong is over）」，引起市場廣泛關注。

羅奇：港命運連繫三大因素

現任耶魯大學資深研究員的羅奇以《It pains me to say Hong Kong is over》為題撰文，指出，香港股市表現不濟，相比1997年回歸時，恒指僅升約5%，但期內美國標普上升幾乎4倍，反之港股升幅卻不及上海股市。

全球主要股票市場表現。

羅奇更論述香港的命運因本地政治、中國經濟因素及中美關係三大因素組成，一、港府在2019年推動《逃犯條例》修訂、引發北京實施《港區國安法》，削弱香港自治，削弱香港自治。在2019年首季，恒生指數接近三萬點，現在則跌至15,700點水平，跌幅高達45%以上。其次，中國經濟面對房地產市場和地方政府財政等結構性問題，已歷經長達三年的熊市，中港企業均受到不同程度的影響。

最後，羅奇指，自2018年以來，中美競爭日趨激烈，而香港受制美國外交政策，香港在亞洲區內盟友被迫在中美之間要選邊站，導致香港與其最大亞洲貿易夥伴產生隔閡。他形容，香港沒有政治迴旋空間去選擇自己該走的路，更難有解決方法逆轉中美摩擦。

羅奇指，雖然中國經濟因素可能改善，惟勞動力萎縮和令人擔憂的生產力前景，或帶來阻力，任何反彈恐怕都是短暫。面對各種制約，香港並無簡單的出路。

羅奇認為，中國經濟正面對房地產市場和地方政府財政等結構性問題。（資料圖片）

港交所史美倫不認同「香港玩完論」

羅奇此番言論一出，猶如向沉寂已久的香港市場投下炸彈。要知道羅奇是重量級經濟學家，除了在投行大摩工作了30年，更曾在在金融海嘯時期，任職港府經濟機遇委員會成員。

過去20多年，他一直對中國經濟持樂觀態度，直至2021年開始，羅奇對中國的態度改變，稱「打死不退的樂觀主義者，現在卻陷入深刻懷疑」。事實上，中國「大好友」早已默默「轉軚」，但如此直白稱香港「玩完」，確實是前所未有。

不過，本港財金官員並不認同「香港玩完論」，港交所（0388）主席史美倫作出回應指，不同意羅奇的說法，她稱每次香港經濟或股市遭吹淡時，「每次都返來兼創新高」。

財政司司長陳茂波日前亦指出，國際投資者正重新評估投資中國及香港，本港投資機遇吸引，很多資金正伺機尋覓投資機會，資金仍是處於「淨流入」的狀態。

港交所主席史美倫作出回應指，不同意羅奇的說法。（鄧倩螢攝）

洪灝：舊香港已經「玩完」 籲尋新出路

羅奇取態如此悲觀，或代表着華爾街對中港市場的看法。作為羅奇的前同事，曾在摩根士丹利任職，並獲《彭博》評為「中國最精準策略師」、思睿集團首席經濟學家洪灝卻認為，羅奇的說法「未到肉」，準確而言是舊香港已經「玩完」，香港經濟不能再依賴金融業、地產業，需要尋找新的出路。

對於羅奇提出的三大因素，洪灝亦逐一拆解。他指出，首先中國有今時今日的成就，是從2001年加入世界貿易組織開始，當時美國打開了國內市場，情形與日本戰後重建相似。中國近年出口地區，主要以美國等地區為主，惟近期中國對美國出口明顯減少，香港作為國際中轉港，同樣受到影響。他又指，一方面香港聯匯制度與美元掛鉤，另一方面是中國重要的融資市場之一，「香港夾在中間好難做」。

思睿集團首席經濟學家洪灝認為，香港經濟不能再依賴金融業、地產業，需要尋找新的出路。（資料圖片）

再者，內地經濟受到內房、地方債務問題纏繞，出現結構性的轉變，過去以來房地產行業的模式已不再，因此週期性經濟刺激措施效用短暫，「引擎已舊，踩一次油唔夠」。洪灝認為，內地經濟未來是取決於高端科技行業，其對GDP的影響遠大於房地產行業，但發展需時漫長，至少要5至10年時間，故「市場要更有耐性」。至於本地政治因素，洪灝直言，影響甚大，「呢個無法改變，唔使講都知影響大」。

洪灝表示，近三個月均沒有港股持倉，正等待合適的時機入市。（資料圖片）

洪灝稱沒有港股持倉

不過，洪灝強調，不應用股票市場，去評價一個城市是否有生機，股票市場除了反映資金的流向，更多是反映市場情緒，「平成咁都冇人買，證明市場好悲觀」！雖然他對港股不感樂觀，但亦認為無需過分悲觀，「總會有希望，但香港（經濟）的出路要靠本港官員去尋找，但可惜現時的官員好似錯重點」。

被問及是否持有港股，洪灝坦言，近三個月均沒有港股持倉，正等待合適的時機入市，預計今年恒指區間為略低於16000點至23000點，相反他更看好日本及印度股市，投資者可押注半導體行業，同時他亦料美國股市升勢未結束，「有貨的投資者唔好郁（沽貨），冇貨的投資者可待美股回調5%至10%再入市」。不過他亦指，個人沒有持有美股，「因為太貴買唔落手」。