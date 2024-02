Chubby Hearts設計師於K11開舖　David Webb質疑涉公帑推廣

首個文化藝術盛事基金贊助的活動「Chubby Hearts Hong Kong」,其巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts昨日(2月14日)於中環皇后像廣場花園升起,吸引不少市民到場「打卡」。

身兼文化藝術盛事委員會主席的新世界發展(0017)執行副主席兼行政總裁鄭志剛亦有分享照片。不過獨立股評人David Webb今日於社交平台發文,指鄭志剛作為委員會主席,應該知道「Chubby Hearts」已經在倫敦舉辦過,質疑納稅人「花了多少錢來宣傳一位手袋設計師」;他指,設計師Anya Hindmarch於新世界旗下的K11 Musea 有店舖,Anya Hindmarch作為新世界的租戶,鄭志剛卻以公帑助其租戶推廣,對K11租金收入應該有幫助。

(So how much money did taxpayers spend on promoting a handbag designer with a repeat of an event she already did in London, Adrian? You Chair the "Mega ACE Fund" Committee, so you should know. And I can't help noticing that Ms Hindmarch also has a shop in "K11 Musea" in Kowloon, which makes her a tenant of New World Development, your family's company. Promoting her business should help your rents. Heart-warming indeed.)

《香港01》正以電郵方式,向文化藝術盛事委員會秘書處查詢。