港股升幅擴大至逾百點　挑戰50天線　藥明生物飆半成｜持續更新

美國股市於周四（15日）延續上日升勢，三大指數悉數高收，其中標普指數再創新高，收市報5029點，升0.58%，道指升348點或0.91%，反映科技股走勢的納指則升0.3%。今日（16日）早段亞太區股市普遍上揚，其中日股於早段曾升逾600點，與歷史高位38957點相距不足百點。



【10:35】

港股升幅擴大，並與50天平均線（16146點）相距僅數十點。恒指最新報16111點，升167點，國指升56點，報5467點，科指升38點，報3261點。

藥明生物（2269）升5.3%，中生製藥（1177）升4.4%。

蒙牛乳業（2319）升4.1%。

【09:25】

恒指最新報16007點，高開62點，國指最新報5248點，高開17點，科指最新報3231點，高開8點。

下周將公布業績的滙豐（0005）最新報61.75元，高開0.7%，港交所（0388）高開1.2%。

科技股方面，阿里（9988）高開0.7%，美團（3690）高開1.6%，京東（9618）高開0.9%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開0.9%，理想汽車（2015）低開0.7%，被視為有機會晉身為藍籌的小鵬（9868）則平開。

消費股方面，潤啤（0291）平開，最新報29元，海底撈（6862）低開0.2%，李寧（2331）高開0.7%。