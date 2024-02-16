港股升幅擴至逾400點　龍湖飆9%　碧桂園服務升7%｜持續更新

美國股市於周四（15日）延續上日升勢，三大指數悉數高收，其中標普指數再創新高，收市報5029點，升0.58%，道指升348點或0.91%，反映科技股走勢的納指則升0.3%。今日（16日）早段亞太區股市普遍上揚，其中日股於早段曾升逾600點，與歷史高位38957點相距不足百點。



【13:38】

港股升幅在午後進一步擴大，最新報16352點，升407點，國指升154點，報5565點，科指升125點，報3348點。

龍湖（0960）升9%，小米（1810）升6.4%，碧桂園服務（6098）飆7%。

【12:20】

港股收復50天平均線（16146點），恒指半日升297點，報16242點，國指升110點，報5521點，科指升86點，報3309點，成交額約為325億元。

醫藥股今日普遍上揚，藥明生物（2269）升12.5%，藥明康德（2359）升5.9%，石藥（1093）升3.5%，康方生物（9926）升4.8%。

內房股同樣獲投資者追捧，龍湖（0960）升6.3%，潤地（1109）升5.1%，中海外（0688）升4.6%，碧桂園（2007）升4.5%。

物管股亦上揚，碧桂園服務（6098）升5.2%，華潤萬象（1209）升5.4%，雅生活（3319）升6.8%，恒大物業（6666）升3%。

內需及消費股方面，蒙牛（2319）升6.3%，康師傅（0322）升2.4%，中國旺旺（0151）升2.1%，海底撈（6862）升4.2%，安踏（2020）升4.1%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升3.2%，理想汽車（2015）升4.9%，小鵬（9868）升6.4%。

科技股上揚，騰訊（0700）升0.5%，阿里（9988）升1.7%，美團（3690）升4.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%。

【10:35】

港股升幅擴大，並與50天平均線（16146點）相距僅數十點。恒指最新報16111點，升167點，國指升56點，報5467點，科指升38點，報3261點。

藥明生物（2269）升5.3%，中生製藥（1177）升4.4%。

蒙牛乳業（2319）升4.1%。

【09:25】

恒指最新報16007點，高開62點，國指最新報5248點，高開17點，科指最新報3231點，高開8點。

下周將公布業績的滙豐（0005）最新報61.75元，高開0.7%，港交所（0388）高開1.2%。

科技股方面，阿里（9988）高開0.7%，美團（3690）高開1.6%，京東（9618）高開0.9%。

汽車股方面，比亞迪（1211）高開0.9%，理想汽車（2015）低開0.7%，被視為有機會晉身為藍籌的小鵬（9868）則平開。

消費股方面，潤啤（0291）平開，最新報29元，海底撈（6862）低開0.2%，李寧（2331）高開0.7%。