響應中央「活躍資本市場」要求　比亞迪推「質量回報雙提升」方案

比亞迪(1211)公布為踐行中央政治局會議提出的「要活躍資本市場、提振投資者信心」及國常會提出的「要大力提升上市公司品質和投資價值，要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心」的指導思想，該公司推出「質量回報雙提升」行動方案。

在創新驅動成長上，截至本公告披露日，公司已擁有超 9 萬名研發工程師，全球累計申請專利超 4.8 萬項、授權專利超 3 萬項，平均每天專利申請27 項、專利授權15項，獲得專利金獎 4 項。作為一家技術推動型的科技企業，公司技術研發始終走在全球最前沿。

在品牌高端化上，公司相繼推出了「騰勢」、「仰望」及「方程豹」品牌。上述品牌熱銷顯著增強公司盈利水平的同時，極大提升了公司的品牌形象。2024年及之後公司還將推出多款高端豪華車型，憑藉過硬的技術實力，以及極致的產品力，在高端市場取得領先地位。

在出海戰略上，2023年公司新能源汽車出口按年大幅增長，目前已覆蓋全球六大洲的70多個國家和地區，在泰國、巴西、新加坡、哥倫比亞等多個市場奪得銷量冠軍。同時，還將在泰國、巴西、匈牙利等地開啟本地化生產，在全球新能源汽車市場爆發的背景下深化全球化布局，強化比亞迪作為中國民族汽車品牌在全球的影響力，繼續積極推動全球能源結構綠色轉型。

比亞迪補充，公司將繼續統籌好業績增長與股東回報的動態平衡，堅持“長期、穩定、可持續”的多管道股東回報機制，與廣大股東共用行業及公司發展成果。同時，未來公司將根據所處發展階段，牢牢樹立回報股東意識，堅持以投資者為本，持續提升股東回報水準；履行上市公司的責任和義務，持續踐行「質量回報雙提升」，聚焦主業，保持可持續健康發展，努力通過規範的公司治理、積極的投資者回報，切實增強投資者的獲得感，為穩市場、穩信心積極貢獻力量。