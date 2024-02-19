恒指午後跌近200點　騰訊、美團挫2%　三桶油逆市上揚｜持續更新

本周焦點將是晶片巨擘輝達（Nvidia）季度業績及聯儲局1月議息紀錄，在1月30及31日會議上，聯邦公開市場委員會維持基準利率不變 ，也暗示3月不大可能減息。另外，今日（19日）亦是農曆新年假後A股首個交易日。



【13：11】恒指跌160點

恒生指數午後跌160點，報16179點。科指跌2.73%，報3251點。

阿里巴巴（9988）跌近2%，騰訊（0700）、美團（3690）跌逾2%。另外，李寧（2331）跌逾9%，報19.3元。

三桶油向上，中海油 （0883） 升近4%，中石油 （0857） 升近3%，中石化 （0386） 升近3%。

【12：05】恒指跌163點

恒生指數半日跌163點，報16176點，成交500億元。科指跌2.7%，報3252點。上證半日升0.9%，深證升0.1%，創業板指升0.1%。

阿里巴巴（9988）跌近2%，騰訊（0700）跌2%，美團（3690）跌逾2%。

三桶油升逾2%至4%，李寧 （2331） 跌近9%。

【10：02】恒指跌184點

恒指跌184點，報16155點。科指跌2.44%，報3261點。

A股假後復市三大股指紅盤高開，上證升0.7%，深證升1.6%，創業板指升1.5%。

阿里巴巴（9988）跌逾1%，騰訊（0700）跌近2%，美團（3690）跌3%。另外，捷榮國際 （2119） 派特別息，股價升近12%。

【09：20】恒指低開5點

恒指低開5點，開報16334點，成交21.6億元。科指跌0.7%，報3320點。

阿里巴巴（9988）跌近1%，騰訊（0700）跌0.14%，美團（3690）微升0.47%。

另外，內地春節檔票房突破80億元人民幣，電影行業相關股急升，閱文集團（0772）升逾5%，IMAX中國（1970）升近2%，惟阿里影業（1060）跌逾2%。