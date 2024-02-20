銀行call loan蔓延小巴界　「潮聯」都有份　金管局：需做好溝通

本港樓市持續疲弱，市場出現個別銀行「Call Loan」（銀行提早追收貸款） 情況。今日更有傳媒引述消息指，Call Loan情況已蔓延至小巴抵押貸款。報道指，部份本地銀行今年年初向多名信貸紀錄欠佳的小巴車主Call Loan，主要針對以小巴牌抵押貸款400萬至500萬元的車主，並向部份無法提早償還貸款的車主，通知扣押旗下小巴。



過去數年美國不斷加息，加上疫情影響下，公共小巴業務大受衝擊，令生意大幅減少。Facebook專頁Minibus Collections早前有成員披露，於九龍區經營小巴生意的小巴商會「潮聯」，有車主因無法供款，而被迫斷供小巴，有潮聯車主原持有11輛小巴，惟其後僅餘4輛小巴。另有車主持有的5輛小巴悉數被銀行拖走。

對於市場出現個別銀行「Call Loan」 ，金管局副總裁阮國恒表示，金管局12月已發出通函，要求銀行當客戶抵押物業出現價格調整。若果客戶仍按時還款，並且本身經營業務並未出現問題，不應調整貸款額度。金管局並建議，銀行在決定調整貸款額度前，需與客戶做好溝通並給予足夠時間去安排。

金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏表示，通函所指的銀行貸款客戶，包括正在供樓做按揭貸款的個人及企業客戶，還有以物業做抵押的中小企客戶，後者貸款額會定期檢視。