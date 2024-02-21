恒生去年純利增58%　第四次中期息3.2元　內地商業房產風險承擔減

恒生銀行（0011）公布截至去年12月底止全年業績，股東應得溢利按年上升58%至 178.48億元；每股盈利8.97元，上升62%。第四次中期股息為每股3.2元，全年每股派息合共為6.5元。



期內，淨利息收入按年增長26%，至322.95億元，淨利息收益率擴闊55個基點，為2.30%。淨服務費收入按年下跌6%，至49.20億元，主要由於服務費支出的增加高於服務費收入的增長。

截至去年12月底，普通股權一級資本比率上升至18.1%，一級資本比率為 19.9%，總資本比率為 21.4%。於 2022年年底，普通股權一級資本比率為15.2%，一級資本比率為16.8%，總資本比率為18.1%。總減值貸款對總客戶貸款比率為2.83%，而於 2023年6月30日為2.85%，於 2022年12月31日則為 2.56%。

另外，恒生表示，與2022年底比較，公司對減低內地商業房地產信貸風險的工作有良好進展，內地商業房地產的風險承擔按年減少33%至350億元，只佔2023年底總貸款組合的4%。其中有抵押部分，從2022年的45%增加至2023年的53%。