東亞銀行按年少賺5.5%　末期派息0.18元　內房繼續影響資產質素

東亞銀行（0023）公佈年度業績，期內股東應佔溢利41.18億元，較上年43.59億元，按年下跌5.5%，每股盈利1.32元。



東亞派發第二次中期息0.18元，按年增5.9%。全年合計每股派息0.54元。



內房繼續影響資產質素

其中淨利息收入增加24.9%，至168.74億元。在利率上升的環境下，淨息差按年擴濶49個基點，由1.65％上升至2.14%。 由於市場情緒低迷，服務費及佣金收入淨額按年輕微減少4.1%，至26.4億元。來自貸款業務和第 三方保單銷售的佣金收入增加，抵銷了客戶投資活動收入的下跌。

而金融工具之減值損失減少7.4%，至54.83億元。該行指，中國內地商業房地產行業繼續是影響資產質素的主要因素，佔整體撥備約82%。集團的減值貸款比率由2.39%上升至2023年12月底的2.69%。

香港業務錄得改善

對於香港業務，該行指縱然經營環境充滿挑戰，但香港業務2023年的業績仍然錄得改善。除稅前溢利上升9.9%至34.63億元。該行指，核心業務保持穩健，撥備前經營溢利上升38.9%，主要受淨利息收入增長41.1%所帶動。

受惠於銀行同業拆息上揚，淨息差擴闊62個基點。惟內地房地產開發商的流動性問題，對其償還離岸貸款能力造成影響，由於下半年形勢惡化，進一步作出了撥備。因此，香港業務全年減值損失39.49億元。