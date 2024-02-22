恒指午後升52點　希慎績後跌逾3%　滙豐失守60元關｜持續更新

美股周三個別發展，投資者正關注英偉達（NVDA）是否達到華爾街對其收入強勁增長逾兩倍的厚望，以及能否說服投資者生成式人工智能將帶來進一步增長，以合理化其股價升勢。



【13：00】港股午後升52點

恒指午後升52點，報16555點；恒生科技指數升0.11%，報3354點。

希慎興業 （0014） 宣布削減派息後，午後股價跌3%，報13.34元。

滙豐（0005）績後挫逾1%，失守60元關；恒生（0011）升逾1%。

【12：00】港股半日升24點

恒指半日升24點，報16528點；恒生科技指數跌0.27%，報3342點。

阿里巴巴（9988）升逾1%，美團（3690）升近1%，騰訊（0700）無升跌。

滙豐（0005）績後挫逾1%，恒生（0011）升近2%。

「三桶油」撐市，中石油 （0857） 升逾3%，中海油 （0883） 升近4%，中石化 （0386） 升近3%

【09：58】日經指數破頂

日股今早續向好，日經指數一度突破史上高位，超越1989年的高位38,915點，現仍升623點，報38885點。

恒指升33點，報16536點。

【09：20】港股低開13點

恒指開市跌13點，報16489點；國指跌0.18點，報5642點；恒生科技指數跌0.14%，報3346點。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）升1%，騰訊（0700）微跌0.07%。

滙豐（0005）績後挫逾2%，恒生（0011）升0.45%。

中國中藥 （0570） 高開24%，公司獲國藥集團溢價約34.11%私有化。