恒指午後跌30點　聯想瀉6%　渣打績後彈近3%｜持續更新

重磅股英偉達（Nvidia）最新業績表現強勁，帶動股價破頂，全球掀起AI狂熱，以科技股為主的納指最多急彈3.09%，至16061點，逼近即市歷史高位16080點。



【13:10】港股午後跌30點

恒指午後跌30點，報16712點；科指跌0.75%，報3384點。

渣打（2888）績後升近3%，報61.9元。

聯想﹙0992﹚遭大摩削目標價，現挫近6%，報8.32元。

【12:00】港股半日跌40點

恒指半日跌40點，報16702點；國企跌0.03%或1點，報5756點；科指跌32點，報3377點。

聯想﹙0992﹚遭大摩削目標價，現挫逾6%，報8.26元。

貓眼娛樂﹙1896﹚料去年多賺逾7倍，現漲近14%至9.46元。

【11:07】聯想急挫逾8%

港股偏軟，恒指現報16715點，跌27點或0.16%；國指報5763點，升4點或0.08%；科指報3378點，跌31點或0.92%。大市成交額440億元。

聯想﹙0992﹚遭大摩削目標價，現挫逾8%，報8.12元，為表現最差藍籌股。

貓眼娛樂﹙1896﹚料去年多賺逾7倍，現漲12.8%至9.37元。

【09:46】上證指數重上3000點

中央救市下，A股造好，上證指數盤中突破3000點心理關口，漲0.39%，而深證成指亦早已收回9000點關口，今日續升0.37%。

恒指升81點，報16824點；科指升0.22%，報3417點。

百度（9888）升近3%，報109.8元。

【09：20】恒指低開88點

恒指低開88點，報16654點；國指跌0.5%，報5728點；科指跌0.7%，報3386點。

阿里巴巴（9988）跌1%，騰訊（0700）跌0.48%，美團（3690）升0.31%，百度（9888）升0.93%。