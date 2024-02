Nvidia等AI主題股贏到開巷　現跟風追貨似乎「遲咗啲」?｜鄭昆侖

近日有本地物業代理指出本港私樓市值在過去2年蒸發了逾2萬億港元,業主人均蝕210萬港元。該物業代理所編制的樓價指數亦由高位(2021年10月左右)累計下跌約24%。同時,某本地藍籌地產發展商的高層也「忽然關注」香港市民資產貶值的問題。該發展商也指出本港樓價已由高位跌近25%,至今已蒸發約2.5萬億港元的市值。

筆者的愚見是,地產業相關的「莊家」去到2024年才指出本地樓市涉下跌貶值問題,有可能給人一種「貓哭老鼠」、「暗串過去幾年同佢哋買樓的人是水魚」、又或者是「攞景定贈慶」的感覺。如果是為了向港府表達完全撤辣訴求(從而令樓市重拾升軌),這些地產界賢達或者低估了整個形勢的複雜性。

事後孔明式的言論往往不會少。近期坊間的熱話離不開Nvidia以及其他相關的AI概念股份,包括AMD、Microsoft、台積電(TSMC)。筆者第一個想法是,不如留返拜山先至講。說真的,相關股份確實在2022年第4季當時好低買,但是當時又不是有幾多個分析員叫你買、又或者有幾多個基金經理重倉持有這些股份。

台積電:Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) logo is seen near computer motherboard in this illustration taken January 8, 2024. (Reuters)