Nvidia等AI主題股贏到開巷　現跟風追貨似乎「遲咗啲」?｜鄭昆侖

近日有本地物業代理指出本港私樓市值在過去2年蒸發了逾2萬億港元，業主人均蝕210萬港元。該物業代理所編制的樓價指數亦由高位（2021年10月左右）累計下跌約24%。同時，某本地藍籌地產發展商的高層也「忽然關注」香港市民資產貶值的問題。該發展商也指出本港樓價已由高位跌近25%，至今已蒸發約2.5萬億港元的市值。

筆者的愚見是，地產業相關的「莊家」去到2024年才指出本地樓市涉下跌貶值問題，有可能給人一種「貓哭老鼠」、「暗串過去幾年同佢哋買樓的人是水魚」、又或者是「攞景定贈慶」的感覺。如果是為了向港府表達完全撤辣訴求（從而令樓市重拾升軌），這些地產界賢達或者低估了整個形勢的複雜性。

事後孔明式的言論往往不會少。近期坊間的熱話離不開Nvidia以及其他相關的AI概念股份，包括AMD、Microsoft、台積電（TSMC）。筆者第一個想法是，不如留返拜山先至講。說真的，相關股份確實在2022年第4季當時好低買，但是當時又不是有幾多個分析員叫你買、又或者有幾多個基金經理重倉持有這些股份。

台積電：Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) logo is seen near computer motherboard in this illustration taken January 8, 2024. （Reuters）

現在先跟風追貨似乎「遲咗啲」，為何不在22年第4季的低位買入台積電呢？

早在2022年10月16日「末日論未能整死英鎊瑞信，台積電可以幸免嗎?」一文，筆者當時指出台積電（TSMC）涉「灰飛煙滅」的擔憂， 「末日論」的湧現某程度上亦在暗示「中期底位」亦不遠矣。

台積電的創辦人張忠謀當時在海外傳媒的訪問中表示，「如果台海發生戰爭，那麼台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀。」。

自從2021年12月31日起計台積電ADR的股價(TSM)已從120.3美元累計跌了一半左右, 至2022年10月14日的63.9美元低位水平。

好簡單，如果夠膽在當時買入台積電ADR、Nvidia、AMD等股份，持貨至今幾乎「贏到開巷」。2022年10月14日至2024年2月23日期間，台積電ADR已由63.9美元升至129.5美元、Nvidia由124.7美元升至788.2美元、AMD由58.8美元升至176.5美元。

在2023年2月5日「投資半導體企業攻略 細說AMD撼贏Intel的理由」一文，筆者當時指出了AMD的好處。當時AMD的股價亦只不過是86.1美元

如果到2023年2月份未知為何這些半導體股份要升，不要緊。Nvidia的CEO黃仁勳早在到2023年5月底到達台北的電腦展「Computex 」2023進行演講，只要肯讀一讀當時的寶島行業分析，便明白生成式AI(Generative AI)的剛性需求會推動全球的大企業就AI超算系統（包括HPC系統）進行巨額投資，亦帶動AI晶片的需求量。

即使是2023年5月31日，當時AMD的股價亦只不過是118美元、Nvidia的股價亦只不過是378美元、台積電的股價只是99美元。換句說話，這些股份在2023年上半一直呈現不少有利的買入機會，只不過市場內有不少人總是喜歡在「人滿為患」的時候才接貨。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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