恒大汽車及恒大物業均升逾2成　港股跌幅午後收窄｜持續更新

美股上周五（23日）走勢個別，其中道指升62點，反映科技股走勢的納指則跌44點。亞太區股市方面，日股於今日（26日）早段再創新高，韓股則跌逾0.8%。匯市方面，美匯指數於104邊緣徘徊，商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金及期油價格均回落。



【13:40】

港股跌幅在午後收窄，恒指最新報16682點，跌43點，國指跌14點，報5750點，科指轉升，最新報3414點，升14點。

恒大汽車（0708）及恒大物業（6666）大幅上揚，恒大汽車升20.3%，最新報0.355元；恒大物業（6666）曾高見0.67元，最新報0.64元，升23.1%。

【12:16】

港股偏軟，半日跌116點，中午收市報16609點，國指跌23點，報3491點，科指跌13點，報3386點，成交額為443.2億元。

內需及消費股處於弱勢，安踏（2020）跌3%，李寧（2331）跌2.9%，海底撈（6862）跌0.3%，蒙牛（2319）逆市升1.9%，報21.15元。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.4%，比亞迪（1211）升1.9%，吉利（0175）升1.8%，蔚來（9866）跌4.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升不足0.1%，港交所（0388）跌1.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.9%，騰訊（0700）跌1.6%，美團（3690）跌不足0.1%。

【11:17】

恒指維持逾百點跌幅，最新報16618點，跌107點，國指跌38點，報5726點，科指跌6點，報3393點。

申洲（2313）跌3.1%，安踏（2020）跌2.5%，李寧（2331）跌2.2%。

聯想（0992）逆市升半成，最新報9.01元，升5.4%。藥明系上揚，藥明康德（2359）及藥明生物（2269）分別升4.8%及4.7%。

【10:13】

港股再度轉跌，恒指最新報16612點，跌113點，國指跌38點，報5726點，科跌19點，報3380點。

九倉置業（1997）跌3.5%，安踏（2020）跌3.3%，李寧（2331）跌2.9%。

【09:25】

恒指最新報16684點，低開40點，國指最新報5750點，低開14點，科指最新報3381點，低開18點。

滙豐（0005）從上周五（23日）起展開新一輪﹑規模為20億美元的回購計劃，今早股價高開0.4%，最新報59.5元。旗下恒生（0011）最新報90.5元，低開0.1%。中銀（2388）平開，渣打（2888）高開0.8%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.3%，騰訊（0700）低開1.2%，美團（3690）平開%，小米（1810）平開。

汽車股方面，比亞迪（1211）宣布將A股回購規模擴大至4億元人民幣，今早高開1.2%，蔚來（9866）低開7.2%，小鵬（9868）低開4.2%。

消費股方面，莎莎（0178）高開3.8%，海底撈（6862）低開0.3%，李寧（2331）低開1.9%。

內房股方面，龍湖（0960）低開0.6%，碧桂園（2007）平開，雅居樂（3383）平開。