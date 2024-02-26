滙豐高開朝60元關進發　阿里及騰訊偏軟　恒指低開40點｜持續更新

美股上周五（23日）走勢個別，其中道指升62點，反映科技股走勢的納指則跌44點。亞太區股市方面，日股於今日（26日）早段再創新高，韓股則跌逾0.8%。匯市方面，美匯指數於104邊緣徘徊，商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金及期油價格均回落。



【09:25】

恒指最新報16684點，低開40點，國指最新報5750點，低開14點，科指最新報3381點，低開18點。

滙豐（0005）從上周五（23日）起展開新一輪﹑規模為20億美元的回購計劃，今早股價高開0.4%，最新報59.5元。旗下恒生（0011）最新報90.5元，低開0.1%。中銀（2388）平開，渣打（2888）高開0.8%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.3%，騰訊（0700）低開1.2%，美團（3690）平開%，小米（1810）平開。

汽車股方面，比亞迪（1211）宣布將A股回購規模擴大至4億元人民幣，今早高開1.2%，蔚來（9866）低開7.2%，小鵬（9868）低開4.2%。

消費股方面，莎莎（0178）高開3.8%，海底撈（6862）低開0.3%，李寧（2331）低開1.9%。

內房股方面，龍湖（0960）低開0.6%，碧桂園（2007）平開，雅居樂（3383）平開。