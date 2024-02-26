管濤指內地去年FDI下降屬事實　惟針對負面訊息要警惕過度解讀

內地去年中國國際收支中的直接投資負債增加330億美元，按年跌82%，是1993年以來最低。國家外管局國際收支司前司長、中銀證券全球首席經濟學家管濤撰文，指去年利用外國直接投資（FDI）減少是客觀現實；但也要警惕在社會預期偏弱的背景下，對一些相關負面訊息過度解讀甚至誤讀，遏制預期自我強化、自我實現的惡性循環。



管濤表示，國際收支口徑的外來直接投資，有股權投資（包括新增股本投資和利潤再投資）和關聯企業債務（即外商投資企業外方股東貸款）兩個組成部分。去年來華直接投資項下的外來股權投資淨流入621億美元，繼2022年收縮47%後，再降61%，年度淨流入規模降至2005年以來新低；關聯企業債務由上年淨流入205億轉為淨流出291億美元，為1982年有數據以來首次年度淨流出。

關聯企業債務及外來股權投資淨流入均下降

他指出，正因為這兩個主要項目均出現巨大變化，才導致全年來華直接投資淨流入規模創近30年新低。但判斷外方集中撤資和利潤滙出需要更多的證據。去年國際收支口徑來華直接投資淨流入按年減少1,472億美元，是關聯企業債務和外來股權投資淨流入按年雙降所致。

管濤認為，關聯企業債務受全球金融條件的影響且波動性較大，其減少不宜簡單視為外方撤資。至於外來股權投資驟減是否外方大規模撤資和利潤滙出，還要進一步分析。