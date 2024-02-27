車股向上衝　阿里高開　港股揚10點｜持續更新

美國股市於周一（26日）於窄幅上落，其中道指一度回落至39000點邊緣，收市報39069點，跌62點或0.16%。標普指數及反映科技股走勢的納指，則分別跌0.38%及0.13%。亞太區股市方面，日股今日（27日）早段上揚約200點，惟韓國股市偏軟。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及期金價格均輕微上揚。匯市方面，美元兌歐元等多種主要貨幣輕微上揚。



【09:25】

恒指最新報16645點，高開10點，國指最新報5739點，高開16點，科指最新報3428點，高開35點。

科技股今早偏軟，阿里（9988）高開0.4%，騰訊（0700）低開0.3%，美團（3690）低開0.4%。

汽車股方面，理想（2015）去年首次錄得盈利，最新報160.8元，高開15%。蔚來（9866）高開1.7%，比亞迪（1211）高開1.8%。

物管股方面，恒大物業（6666）低開2.9%，中海物業（2669）平開，華潤萬象（1209）低開0.2%，碧桂園服務（6098）高開0.2%。

內需及消費股方面，安踏（2020）低開0.2%，蒙牛（2319）低開1.2%。

金融股方面，港交所（0388）低開0.3%，滙豐（0005）低開0.5%。