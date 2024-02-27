車股踩油理想汽車飆25%　預算案前夕地產股上揚　港股收復百天線

美國股市於周一（26日）於窄幅上落，其中道指一度回落至39000點邊緣，收市報39069點，跌62點或0.16%。標普指數及反映科技股走勢的納指，則分別跌0.38%及0.13%。亞太區股市方面，日股今日（27日）早段上揚約200點，惟韓國股市偏軟。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及期金價格均輕微上揚。匯市方面，美元兌歐元等多種主要貨幣輕微上揚。



【16:34】

恒指收市報16790點，升156點，國指升83點，報5806點，科指升109點，報3503點，成交額為1,026億元。

車股今日普遍上揚，吉利（0175）升2.5%，小鵬（9866）升4.2%，蔚來（9868）升5.6%。

科技股方面，阿里（9988）升1.8%，小騰（0700）跌0.9%，美團（3690）升0.6%，小米（1810）升2.9%，百度（9888）升0.9%。

公用股方面，中電（0002）升4.4%，港燈（2638）升0.2%，長建（1038）升0.1%。

地產股方面，新世界（0017）升2.5%，長實（1113）升0.4%，新地（0016）升1.2%，恒地（0012）升0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）跌不足0.1%，港交所（0388）跌0.5%。

【15:06】

內地股市高收，上證收市報3015點，升38點，深成收市報9269點，升203點，滬深300指數收市報3494點，升41點，創業板指數收市報1793點，升42點。

港股方面，最新報16652點，升18點。

【13:45】

港股維持數十點跌幅，恒指最新報16577點，跌57點，國指升1點，報5725點，科指升37點，報3430點。

金沙（1928）挫4.5%，蒙牛（2319）跌4.3%，攜程（9961）跌3.6%。

【12:16】

恒指今早反覆向下，港股半日跌60點，中午收市報16574點，國指升3點，報5727點，科指升33點，報3426點，成交額為487元。

內需及消費股仍處於弱勢，安踏（2020）跌1.4%，李寧（2331）跌0.2%，海底撈（6862）跌0.6%，潤啤（0291）跌2.3%，蒙牛（2319）跌4%。

濠賭股亦受壓，金沙（1928）跌4.1%，永利澳門（1128）及銀娛（0027）均跌2.3%，澳博（0880）挫3.7%。

汽車股逆市上揚，理想汽車（2015）逆市升21%，蔚來（9866）升1.8%，小鵬（9868）升2.7%，比亞迪（1211）升3.4%。

科技股方面，阿里（9988）升0.2%，騰訊（0700）曾失280元，中午收市報280.6元，跌2.3%，美團（3690）跌1.8%，小米（1810）升0.9%。

金融股方面，港交所（0388）升2.5%，滙豐（0005）跌0.3%。

【11:14】

港股跌幅擴大，恒指最新報16499點，跌135點，國指跌30點，報5693點，科指跌不足1點，報3392點。

理想汽車（2015）升19.2%。

中升（0881）跌5.1%，蒙牛（2319）跌5%，攜程（9961）跌4.5%。

【09:58】

港股轉跌，最新報16561點，跌73點，國指跌5704點，跌18點，科指升6點，報3399點。

理想汽車（2015）升16.7%，中電（0002）升3.5%，康師傅（0322）升3.4%，比亞迪（1211）升2.2%。

【09:25】

恒指最新報16645點，高開10點，國指最新報5739點，高開16點，科指最新報3428點，高開35點。

科技股今早偏軟，阿里（9988）高開0.4%，騰訊（0700）低開0.3%，美團（3690）低開0.4%。

汽車股方面，理想（2015）去年首次錄得盈利，最新報160.8元，高開15%。蔚來（9866）高開1.7%，比亞迪（1211）高開1.8%。

物管股方面，恒大物業（6666）低開2.9%，中海物業（2669）平開，華潤萬象（1209）低開0.2%，碧桂園服務（6098）高開0.2%。

內需及消費股方面，安踏（2020）低開0.2%，蒙牛（2319）低開1.2%。

金融股方面，港交所（0388）低開0.3%，滙豐（0005）低開0.5%。