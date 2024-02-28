財政預算案｜樓市宣布全面撤辣　地產股反下挫　美聯則飆逾一成

財政司司長陳茂波在新一份財政預算案宣布全面撤銷樓市辣招，為實施已逾13年的壓抑樓市需求措施正式劃上句號。受到有關消息刺激，一眾地產股股價應聲下挫，從事物業代理的美聯（1200）升13.8%。



樓價累計跌幅逾２成 已連跌９個月

本港樓市自2021年9月見頂以來，累計跌幅逾 20%。據差估署於周二（27日）公布的1月私人住宅樓價指數為306.4，按月跌1.57%，連跌9個月，累計跌幅達13.5%。若與2021年年中高位相比，累計跌幅更達23%。

樓價下跌與外圍地緣政治局勢﹑宏觀經濟前景以及聯儲局在短短1年多時間加息5.25厘有關。受到樓價下挫拖累，市民入市意欲大減，去年本港整體樓宇買賣宗數為5.8萬宗，涉及金額為4,779.03億元，分別按年跌2.7%及13.8%。

多隻本地地產股現下挫 惟美聯現逆市上揚

樓價下挫導致市民財富蒸發，早前新地（0016）執行董事郭基煇指出，樓價下跌引致本港市民財富縮減2.5萬億元。因此包括郭基煇等地產界及商界人士，紛紛向政府表達撤銷辣招意願。

加息周期，樓市不濟亦反映在地產股股價上，從由年頭至本周二多隻地產股股價向下。其中新世界發展(0017)累跌16.4%；長實（1113）跌4.8%；而新地則跌7.3%。

反觀美聯股價似「偷步」炒撤辣，美聯於周二收市價為0.66元，由年初0.495元至今升幅逾3成，跑贏大市。截止今日（28號）中午11時20分，現價0.74元，升13.8%，創三個月新高。