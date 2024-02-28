買家印花稅等辣招撤銷　美聯半日飆3成　恒指跌45點｜持續更新

美國股市於周二（27日）走勢個別，其中道指跌96點或0.25%收市，標普及納指均高收。亞太區股市則未見有明顯方向，日股於周三（28日）早段回落逾百點，韓股則輕微上揚。匯市方面，美元兌歐元及英鎊均錄得輕微升幅。港股方面，財政司司長陳茂波會在上午11時公布2024至25年度財政預算案，市民除關注政府如何預測未來本港經濟走勢外，同時亦會留意當局會否進一步撤銷針對樓市需求的「辣招」。



【12:15】

財政司司長陳茂波正在宣讀新一份財政預算案，並宣布取消所有針對樓市辣招，受到有關消息刺激，地產股全面上揚，新世界（0017）升5.9%，新地（0016）升3.3%，長實（1113）升2.9%，恒地（0012）升4.1%，信置（0083）升2.6%。至於從事物業代理的美聯（1200）更勁升29%，中午收市報0.84元。

整體大市方面，恒指中午收市報16745點，跌45點，國指跌44點，報5762點，科指跌1點，報3501點，成交額為570億元。

遊戲股方面，網易（9999）飆5.5%，騰訊（0700）跌1.5%，心動公司（2400）升0.9%，創夢天地（1119）跌2%。

科技股方面，阿里（9988）跌不足0.1%，美團（3690）跌2%，小米（1810）跌0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.1%，恒生（0011）升0.8%，港交所（0388）跌0.9%。

【11:22】

財政司司長陳茂波宣布從今日（28日）起撤除所有樓市辣招，美聯（1200）應聲抽升13%，新地（0016）跌0.5%，新世界（0017）升1.9%，長實（1113）升0.3%。

港股最新報16716點，跌74點。

【10:26】

內房股今早走勢疲弱，碧桂園（2007）遭入稟清盤，股價瀉11.1%，中海外（0688）跌0.5%，潤地（1109）跌1.4%，雅居樂（3383）跌2.5%，富力（2777）跌3.6%。

恒指最新報16751點，跌38點，國指跌27點，報5779點，科指升17點，報3520點。

【09:49】

港股今早走勢反覆，高開後更掉頭向下，並於16800點附近爭持，最新報16826點，升35點。

即將公布業績的網易（9999）揚4.3%，百度（9888）升2.2%。

汽車股續上揚，理想汽車（2015）升3%，吉利（0175）升1.5%。

晶片相關股方面，中芯（0981）升2.6%，ASMPT（0522）宣布派特別息，最新報95.6元，飆6.2%。

【09:25】

恒指最新報16833點，高開42點，國指最新報5824點，高開17點，科指最新報3527點，高開24點。

新創建（0659）昨日（27日）宣布派特別息，今早開14.9%，最新報8.47元，同系的新世界（0017）高開0.4%。

地產股為今日焦點之一，將於今日收市後公布業績的新地（0016）平開，長實（1113）平開，恒地（0012）高開0.9%，美聯（1200）平開。

科技股方面，阿里（9988）高開0.1%，騰訊（0700）高開0.1%，美團（3690）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%，港交所（0388）平開。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開2.6%，蔚來（9866）高開0.1%，小鵬（9868）低開0.3%。

內房股方面，碧桂園（2007）遭入稟清盤，今早低開4.2%，中海外（0688）跌0.7%。