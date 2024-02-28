財政預算案｜將啟動數碼港元第二階段試驗｜持續更新

財政司司長陳茂波今日（28日）於立法會宣讀2024至25年度財政預算案。於預算案內政府公布一系列推動經濟措施，並且對今年經濟增長作出預測。他預料今年本港經濟增長2.5%至3.5%，同時預測預測香港經濟在2025至2028年間，平均每年實質增長3.2%，基本通脹率預計為平均2.5%。



【12:00】數碼港元第二階段試驗將啟動

陳茂波表示金管局去年十月完成「數碼港元」先導計劃的第一階段試驗，研究多個範疇的本地零售用例，例如可編程支付、離線支付、代幣化存款等。第二階段試驗即將啓動，進一步研究新用例。另一重點計劃「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）亦取得進展，第一階段服務預計可在今年推出，將成為全球其中一個率先以多種央行數碼貨幣為企業跨境交易進行結算的項目。

【11:58】金管局今年秋季舉辦氣候金融會議

陳茂波表示，香港是國際金融中心，也正朝著國際綠色金融中心的方向邁進。政府本周正舉辦「香港綠色周」，涵蓋科技、金融等不同範疇的活動，匯聚亞太地區的行業領袖，深入探討綠色發展和氣候融資等議題。金管局亦會於今年秋季，與迪拜金融服務管理局共同在香港舉辦氣候金融會議，探討中東和亞洲地區在促進轉型金融方面的機遇和挑戰。

他又指出政府至今已成功透過「綠色和可持續金融資助計劃」資助合資格的債券發行人和借款人，在香港發行合共超過340筆綠色和可持續債務工具，總額達1,000億美元，豐富了香港綠色和可持續金融的生態。資助計劃將於今年年中屆滿，建議延長該計劃3年至2027年，並擴大資助範圍至轉型債券及貸款，以進一步鼓勵區內相關行業利用香港的轉型融資平台逐步減碳。

【11:52】下月舉行「裕澤香江」高峰論壇

陳茂波表示主題式會議有助加強塑造香港品牌，「國際金融領袖投資峰會」及「亞洲金融論壇」都是非常成功的例子。下月本港迎來「金融盛事周」，將有一系列重要金融盛事，包括匯聚家族辦公室擁有者及管理人的「裕澤香江」高峰論壇、Milken Institute全球投資者研討會等。豐富香港品牌的系列活動，還包括上述提及港投公司將籌辦的圓桌會議。

【11:50】延長「中小企融資擔保計劃」至2026年3月

陳茂波表示，為協助中小企應付資金流問題，會將「中小企融資擔保計劃」下8成及9成擔保產品的申請期延長2年至2026年3月底。計劃下的總信貸保證承擔額將額外增加100億元。他已指示金管局與銀行及工商界保持溝通，以包容態度協助企業應對資金周轉，避免因抵押品價值下跌而被追收貸款的情況出現。

財政司司長陳茂波今日於立法會宣讀新一份財政預剪案。（盧翊銘攝）

【11:41】政府全速落實促進股票市場流動性專責小組建議

陳茂波指出，過去1年在發展股票市場方面進展良好。政府聯同各監管機構和香港交易所（0388）推出了多項措施，包括設立特專科技公司上市制度、港幣–人民幣雙櫃台股票交易機制。在吸引海外企業來港上市方面，港交所已於去年將沙特阿拉伯和印尼證券交易所納入認可交易所之列，便利在其主板上市的企業在港第二上市。

他指出政府全速落實促進股票市場流動性專責小組去年10月提出的多項建議，包括改革創業板。港交所已就建立庫存回購股份機制、在惡劣天氣下維持市場運作等徵求市場意見，目標是今年中落實。

陳茂波亦指出，為進一步提升市場效率和流動性，證監會及港交所正探討一系列措施，包括：

（一） 完善上市機制：研究優化首次公開招股的價格發現流程，以及審視上市公司的公眾持股量要求，提升市場效率。結構性產品的上市要求和安排亦會優化，並減低其上市成本；

（二） 優化交易機制：探索收窄最低上落價位，以縮窄買賣差價，今年第二季提出建議；下一步研究優化股票現貨買賣單位；以及探索進一步優化衍生產品的持倉限額及保證金安排，更好地滿足風險管理需要；

（三） 改善對投資者服務：研究優化實時市場資訊服務，以合理價格向不同投資者提供切合需要的服務；及

（四） 加強市場推廣：港交所將透過海外辦事處加強推廣香港證券市場，並積極深化與中東及東盟地區的聯繫，冀吸納更多發行人和資金。

為進一步提高市場競爭力，房地產投資信託基金（REIT）單位轉讓和期權莊家進行證券經銷業務，將獲豁免繳付印花稅，預計政府每年收入減少約10億元。

【11:36】引入公司遷冊機制提交立法建議

陳茂波於新一份財政預算案中指出，已率先為開放式基金型公司和有限合夥基金設立簡便的基金遷冊機制，以吸引現有的外地基金來港註冊和營運。今年上半年會就引入公司遷冊機制提交立法建議，便利在外地註冊的公司，尤其以亞太區為業務核心的企業，將註冊地遷至香港。

他又指出除了繼續鞏固香港對傳統歐美資金的吸引力，亦致力開拓新資金來源，包括中東市場。亞太區首隻追蹤沙地阿拉伯股票的指數基金（ETF）去年底在本港掛牌，是兩地市場加強聯通的重要里程。正推動在中東上市一隻追蹤香港股票指數的ETF，香港金融管理局正與多家金融機構就此進行商討。

他亦指出「香港人才服務辦公室」致力吸引海內外人才來港，並提供一條龍配套服務，協助他們落地生根。人才辦將於今年五月舉辦「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」，宣傳香港作為國際人才樞紐的獨特優勢，推動大灣區內人才流動和合作。

【11:33】逾10間重點企業與引進辦簽向書

陳茂波指出，政府會有一系列措施，向海內外人士展現香港的吸引力，支援個人和企業抓緊機遇。同時，我們全方位推出政策措施，吸引資金、企業和人才，擴大經濟容量，增強發展動力。

他表示匯聚更多企業、資金和人才，有助經濟更好發展。吸引企業方面，引進重點企業辦公室（引進辦）、創新科技及工業局（創科局）、投資推廣署及香港投資管理有限公司（港投公司）主動接觸海內外企業，積極吸引和幫助高增值科技及其他企業落戶香港。

陳茂波指出下月會有10多家重點企業與引進辦簽署意向書，他們已落實或準備落戶香港或擴展在港業務，連同首批的30家，預計未來數年合共會為香港帶來超過400億元的投資和創造約1.3萬個職位。這些企業落戶香港，將帶動相關產業鏈的上、中、下游企業到港，推動香港創新科技生態圈的蓬勃發展。港投公司將發揮資本引導作用及槓桿市場資源，吸引更多創新科技公司在港落戶，加速發展重點產業。今年上半年將落實首批直接投資和共同投資項目，涵蓋生命科技、綠色科技和金融、半導體、芯片、製造業升級轉型等領域。

他指出為加強本港匯聚企業及資金的吸引力，港投公司將籌辦「國際主權基金圓桌會議」，邀請主權基金及金融界領袖出席，探索投資機遇並建立伙伴合作關係。另外，亦會舉辦「香港初創投資和發展高峰論壇」，邀請初創生態圈的重要成員參與，進一步激活「投」、「產」、「學」、「研」的協同合作，支持不同階段創科企業的發展。

【11:17】陳茂波料內地經濟韌性強

陳茂波預料今年內地的出口表現仍會受到外圍環境影響。不過，內地經濟韌性強、基本面堅實，國家的各項提振經濟政策陸續發揮效用，亦有足夠政策空間進一步調控經濟，內部需求料將進一步改善。預料今年內地經濟將會錄得平穩增長。

先進經濟體方面，隨着過去2年息率上升對需求的滯後影響進一步顯現，美國今年的經濟增長預期將較去年低。不過，若聯儲局一如市場預期在年內開始減息，將對經濟有一定支持。過去兩年，美國的消費增長較為集中在服務方面，今年對貨物需求或可錄得較快增長，並為環球貿易提供支持。歐洲方面，地緣政治局勢緊張，加上環球需求仍未顯著改善，今年的經濟增長預期將持續疲弱。

他認為雖然外圍環境會繼續對香港的貨物出口構成壓力，但環球金融狀況有機會在年內逐步放鬆，或會有利出口表現。

另一方面，隨着旅客接待能力特別是航空客運力繼續恢復，以及政府大力推動盛事經濟，訪港旅客數目料將進一步增加，帶動旅遊和相關服務輸出的增長。此外，市民入息持續增加，將繼續支持私人消費。政府相繼推出的措施，都有助提振消費氣氛。至於固定資產投資，亦應隨着經濟繼續增長而進一步上升。

【11:10】陳茂波指去年本港經濟增長3.2%

陳茂波指出2023年是香港經濟疫後復常的一年。自年初取消防疫措施和恢復全面通關後，經濟活動隨即改善，儘管困難的外圍環境繼續制約增長速度。去年全年經濟回復3.2%的正增長，市民入息錄得實質升幅。

他指出在政府推出消費券計劃及其他活動和措施（如「開心香港」、「香港夜繽紛」等）的支持下，加上住戶入息持續增加，去年私人消費開支實質明顯回升7.3%。整體投資開支亦隨着經濟恢復而反彈10.8%。

訪港旅客去年大幅回升至約3,400萬人次，第4季的數字恢復至2018年同期的58%。全年旅遊服務輸出大升，運輸服務輸出亦隨之增加，帶動整體服務輸出全年顯著增長21.2%。

陳茂波表示，外圍環境充滿挑戰，繼續影響香港的出口表現。地緣政治局勢緊張嚴重打擊全球各地的經濟信心。先進經濟體的央行大幅加息以應對通脹，令環球金融狀況收緊，遏抑貨物進口需求。國際貨幣基金組織（國基會）估計，去年全球經濟增長進一步放緩至3.1%。在這背景下，去年香港整體貨物出口顯著下跌10.3%。

他指出勞工市場持續改善。經季節性調整的失業率由2022年第4季的3.5%下跌至最新的百2.9%。去年第四季全職僱員每月就業收入中位數按年顯著上升8.6%。