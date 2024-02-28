盛事經濟新加坡又贏　TaylorSwift帶旺旅遊業　酒店29萬套票售罄

港府有意打造盛事經濟，但仍待成效。美國流行樂天后Taylor Swift的巡迴演唱會即將前往新加坡，熱潮預計席捲東南亞。作為巡演中唯一的東南亞站，新加坡從「Taylor Swift效應」帶動的觀光經濟效益得利，使鄰國眼紅。



法新社報道，超過30萬名來自城邦新加坡和鄰近國家的粉絲，將參加Taylor Swift於3月2日至9日在新加坡國家體育場舉行的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）演出，6場表演門票皆已售罄。

新加坡濱海灣。（Reuters）

6場表演門票皆已售罄

來自菲律賓首都馬尼拉的應屆畢業生Ingrid Delgado將前往新加坡觀賞3月4日的演出，她表示，很難找到一家經濟實惠的飯店。新加坡富麗敦飯店（The Fullerton Hotel）和惠蒙特飯店（Fairmont Hotel）表示，演唱會期間的住宿需求有所上升。

濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）以Shake it Off、Stay Stay Stay、Wildest Dreams等Taylor Swift熱門歌曲的曲名，推出奢華組合方案，讓大手筆的消費者趨之若鶩。其中的Wildest Dreams組合要價新加坡幣5萬元(約29.1萬港元)，包含VIP套票、精緻餐飲、飯店套房、豪華轎車接送服務和旅遊景點門票。這家飯店告訴法新社，所有組合都已售罄。

新加坡航空和馬來西亞航空表示，前往新加坡的航班需求有所增加，但無法確定是否完全因為「Taylor Swift效應」。

Taylor Swift效應持續。(REUTERS)

新加坡Taylor Swift效應使鄰國眼紅

然而，當Taylor Swift宣布新加坡成為巡演中唯一的東南亞場次時，不是所有人都感到高興，其中包括一些新加坡鄰國的歌迷和政府。對該地區的許多人來說，前往新加坡旅行十分昂貴，更不用提豪華的飯店組合方案。一些人也不滿新加坡提供補助，以確保Taylor Swift在星國舉辦巡演。

新加坡文化部和旅遊局官員上週以保密義務為由，拒絕透露確切的補助金額，或是否簽署獨占合約，使新加坡成為巡演在東南亞的唯一一站。此前有報導稱，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）在曼谷的商業論壇指出，新加坡確實達成這樣的協議。新加坡官員並未直接回應賽塔的言論，但表示泰勒絲的演出「很有可能為新加坡經濟帶來極大效益」。