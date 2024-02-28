財政預算案｜會計界贊成樓市全面撤辣　增發展商買地意欲

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂長今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，宣布經審慎考慮當前整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即意味全面撤辣。換言之為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。



澳洲會計師公會：贊成政府撤辣

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚表示贊成政府撤辣，支持樓市復甦，並指撤辣有助吸引剛需人士入市，帶動交投量刺激成交，有助增加房地產發展商的買地意欲。

他又謂，樓市復甦更需整體市場環境的支持，稅務只是其中一個影響樓市的一個因素，其他因素还有例如减息等，如果能吸引更多剛需人士入市例如高才通、投資者入境計劃等，更有助刺激樓市復甦。

畢馬威：撤辣助吸引人才來港居住

畢馬威中國稅務合夥人何家輝就「2024-25財政預算案」回應稱，歡迎政府全面撤銷樓市辣招，過去設立樓市辣招是為了減少炒賣投機, 但現時情況已不算嚴重, 而十月份施政報告減辣後, 樓市炒風亦並未再起,全面撤銷樓市辣招可幫助市民及吸引人才來港居住。

此外，歡迎政府就於吸引企業所建議的公司遷冊機制。就此，政府可進一步鼓勵企業在香港設立地區總部，對該類企業採用減半利得稅率(8.25%)徵稅。同時，其亦建議引入特殊稅務虧損措施，鼓勵投資於初創企業及科研項目,以及放寬現行嚴格的利息支出稅務扣除條件，以完善稅制。