恒指轉升44點 信義光能飆逾16% 百威績後挫半成｜持續更新
撰文：張偉倫
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美股於周三（28日）低收，其中道指受到美國向下修訂上季經濟增長幅度拖累，曾跌230點。亞太區股市方面，日股在39000點大關拉鋸，韓國股市跌0.7%。匯市方面，美元兌多種主要貨幣下跌。
【10:27】
港股轉升，恒指最新報16581點，升44點，國指升5點，報5693點，科指跌1點，報3425點。
百威亞太（1876）公布業績後表現疲弱，最新報12.9元，挫5%，百度（9888）跌4%。
信義系抽升，信義光能（0968）飆16.4%，信義玻璃（0868）升3.3%。
地產股方面，新地（0016）升0.8%。
【09:25】
恒指最新報16429點，低開107點，國指最新報5643點，低開44點，科指最新報3390點，低開35點。
阿里（9988）低開2%，騰訊（0700）低開0.7%，美團（3690）低開1.1%。
地產股回軟，今日公布中期業績的新世界（0017）低開0.8%，新地（0016）跌1.5%，長實（1113）跌0.8%，恒地（0012）則高開0.7%。
汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.8%，蔚來（9866）低開0.5%月，小鵬汽車（9868）高開0.1%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%，今日公布2023年全年業績的港交所（0388），低開1%。